《老照片說故事》與聶華苓結緣

筆者（左起）一九八○年和聶華苓、保羅．安格爾在他們家所攝。

一名香港 來的友人鄭伊華，與我同為中國同學會的幹事。她初中時到台灣讀書，在聖心女中和聶華苓的大女兒王曉薇同班；後來她到愛荷華大學念傳理系，自然成為他們家常客。她介紹我去替聶華苓打工，我跟著她叫聶華苓「聶阿姨」，很有親切感。

聶華苓和她第二任先生保羅‧安格爾（Paul Engle）一九六七在愛荷華大學，一起創立了有名的國際寫作計畫班，每年從世界各地邀請三十多名作家、詩人來切磋創作。保羅很年輕時就被選為美國的桂冠詩人，在愛荷華州可算是大名人，一九四一年就當上愛荷華寫作工作室主任，直到一九六五年。

一九六七年曾有保羅的同事形容他：「前任主任，保羅‧安格爾，還在我們身邊轉悠，是一個乾草籽小丑、一個狐狸爺爺、一個了不起的贊助者，如果你仔細聽他說話就像一個紙混蛋。」以文雅的方式寫他的胡謅瞎扯，真是傳神。

每周六，聶華苓和保羅就請作家們和家眷來他們家聚餐，加上寫作班的工作人員和一些朋友，每次都有五、六十人。因為人多，準備的是自助晚餐，我早上九時就到他們家開始準備，洗洗切切把食材都打理好，再準備好吧台，陳列好各式各樣的酒，把香檳、啤酒、飲料放進冰櫃，再把杯盤刀叉餐巾全部擺好。一切就緒，下午一時，先做慢火的菜餚，四時開始做快炒，這時客人陸續來到，保羅立刻送上飲料；六時多，他搖著小鈴鐺，屋前屋後叫著「開飯啦」，客人們便排隊開始取食。

菜色主要是生菜包鴿鬆、炸餛飩、咖哩雞、青豆蝦仁、蠔油芥蘭牛肉、雞茸粟米湯、蛋炒飯，絕不用味精，全用好食材，憑真本事烹飪出來。我最有心得的是炒牛肉，用最好的側翼牛排，牛肉炒得是粉紅色的，又鮮又嫩，人人讚不絕口。

保羅很欣賞我的刀工，每當我又切又刴、忙得不可開交時，他常戳我幾句，然後得意得哈哈大笑。他很愛喝酒，幾番掙扎後才答應了聶阿姨，中午十二時前不喝酒，這是在我成為他的酒友後，他親口告訴我的。

一九九一年三月二十二日，他和聶阿姨在芝加哥的機埸要轉機去波蘭接受勛章，在等候下班飛機時，他去酒吧買杯酒，許久不回。聶阿姨到處找他，才發現他心臟病 突發走了，這是聶華苓的三妹後來告訴我的。

飯後會有些餘興節目，有一次，薇薇、鄭伊華和我合唱「滿江紅」，博得不少掌聲，有人大喊再來一首。我大概是喝多了，獨自來了個斯義桂版的，掌聲更大；大約十時以後開始善後，過了十二時才回到家。

那年從台灣來的作家是尉天驄，我們很談得來；後來發現他的太太孫桂枝，是我在花蓮空軍子弟小學的同學。她念的是政工幹校音樂系，專攻女高音，她個子很高，在空小時我坐第二排，她坐最後一排。

我大二時，她參加國慶閱兵，排在幹校女兵方塊、頭排的最右邊第二位。她穿著淺藍色上裝、白色過膝窄裙，頭戴白色軍便帽，腳蹬短跟的黑皮鞋，英姿颯爽地快步走過閲兵台，登上各大報紙的頭版、上了很多雜誌封面，紅極一時。我和她自空小畢業後就沒見過面，但我一眼就認出她，頗以為傲。

他們已結婚一陣子了，但還沒有小孩，尉天驄憂心地說給聶阿姨聴，她立即熱忱地撥出經費，在一九七三年一月把孫桂枝接來；我們終於在花蓮空小畢業四十年後見了面，談起我當年的糗事，不勝唏噓。我小時候很頑皮，常身前身後逗了她就跑，她追不上我，氣得去告訴老師。但因為我功課好，全班第一，老師就輕輕帶過，她更加生氣。

我和她提起閲兵的往事，她竟有些不好意思，並用四川話說：「章越啊！你不知道我們訓練閱兵的時候，好苦啊！每天晚上都哭成一堆。」

後來聶阿姨把他們兩人送去愛荷華大學最好的婦科，他們回台後，果然如願喜獲一子，聶阿姨開心得哈哈大笑。那哈哈大笑是她的招牌，四周的人會立即感受到她的溫暖親切、熱忱豪爽，而跟著快樂起來。

他們的兒子尉任之，長大後成了有名的台灣畫家與藝評家，擅長木版畫和油畫，到巴黎獲法國第一大學電影 研究所博士，已旅居巴黎二十多年。聶阿姨真是造福人間。

我最後一次和聶阿姨互動是在二○一二年，她那時八十八歲，依然頭腦清醒、身心健朗，發出那成名的直率豪爽、振奮人心的哈哈大笑。為了懷念聶阿姨影響我半世紀的後半生，特寫成此篇。