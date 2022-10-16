我生於一九三九年，生肖屬兔，光陰荏苒，不知不覺中將要迎來第七個本命年。

第一個本命年是一九五一年，我從上海市閘北區第一小學畢業，記得從昌平路到小學，要過蘇州河坐木船擺渡，渡資一分錢；那時候冰棍三分錢一根，西瓜兩分錢一塊。乘客自己把渡資投進船頭小竹籃，小學生手頭缺錢「蹭渡」，好心的擺渡人也不計較。

我考進位於重慶北路的私立群力中學，記得當時三幢紅磚木結構樓房，本是清末大臣李鴻章私宅，教室光線差，木樓梯禁不住青年學子蹦蹦跳跳，常會吱吱嘎嘎作響。群力中學沒有運動場，只有一個籃球場，我家當時在靜安區昌平路，每天步行上學，好在年少腳上生風，抄近路穿弄堂，半小時就到學校。

中飯用一鋁皮飯盒盛上隔夜剩下的飯菜，那時候學校沒有食堂，只供應白開水淘飯吃，中午休息時間很長。第二年，即一九五二年上海圖書館 建成，地址在南京西路三二五號，是以前跑馬廳的一部分，跑馬場後來改造成了「人民公園」。

我獲知圖書館建成，就常去閱覽室看書報雜誌，有時下午放學後也去，至今回憶起來，許多文學名著就在那時候閱讀的。雖然那時吃飯、穿衣很簡單，但在文化食糧卻得到了滿足。我還用學生證申請了借書卡，由此養成的閱讀習慣至今不變，有時遇到不如意的事，一冊在手足以解憂。群力中學畢業後，我考進住家附近的「晉元中學」讀高中。

第二個值得記敘的本命年是一九六三年，我二十四歲時與同事徐老師相識、相交、相愛最後領證，至今已有六十多年了。我有時想，一生中錯過了許多機會，留下了遺憾，如果沒有遇見她，生活將會怎麼樣？與徐老師結縭不但徹底改變了當時的生活。還決定了今後一家人的命運。

第三個本命年是一九七五年，文革在中國已經搞了九年，國民經濟增長遲緩，學校已經復課鬧革命，人們內心渴望生活和生產能逐步回歸正常軌道。

第四個本命年，正逢中國開始改革開放，大兒子赴美半工半讀；一九八八年，我們夫婦和女兒移居南加州 。

第五個本命年，我住院動手術 摘除「動脈瘤」，我常常對海內外親友們說：「在美國討生活，最大的利好是消除了身體隱患，逢凶化吉延長了二十年生命。」七十二歲的慶生，是我生平第一次切蛋糕吹蠟燭。

明年春天，我將迎來第七個本命年，海內外親友如果問道：「你有什麼樣的心願？」但願新冠肺炎疫情早早結束，天下安寧，趁如今我尚能衣食住行自行料理，圓夢回滬探親訪友祭祖，在蘇州河上新建的昌平路橋走上一個來回，心願足矣。