《老照片說故事》鑽石婚紀念相冊

作者姑丈和姑姑的結婚照，及鑽石婚紀念照。

媽媽嫁進黃家時，嬌姑仍在中學念書，黃家是地方上的大地主，媽媽個子嬌小、內向、不擅長農事，再加上不善言辭，不討公婆歡心。她先後生下了哥哥和我以及兩個妹妹，在這樣的農家生活，苦不堪言。

媽媽晚年常告訴我，當年家裡有節慶宴會時，她前前後後忙碌，連吃飯時間都沒有，而年輕的嬌姑總會為媽媽留下飯菜。宴會後所剩的菜餚，嬌姑也會快速打包，交給媽媽說：「妳家小孩多，這些飯菜就拿回家，讓小孩也吃點吧。」從媽媽的語氣，我知道她一直是感念嬌姑當年對她的體貼和溫情。

還記得在我小學三、四年級的某天早晨，幾個年長的姑嬸們擠在大廳旁的廂房窗櫺邊，我好奇地問說要看什麼？她們都不理我，只聽到她們相互輕聲地說：「來了，來了。」原來那天是運銓姑丈來相親的日子。只見一行人從外面踏進內庭的門，由青石板鋪成的地面走向大廳，姑嬸們都紛紛讚美：「來相親的年輕人好俊喔！」相親後不久，姑姑與姑丈就成婚了。

我自二十幾歲出國念書後，滯留國外四十餘年，直到要退休的前幾年，才較常返台，見到姑丈和姑姑的機會也多一些。三年前的農曆年初三早晨，貴雄堂哥和堂嫂開車到平鎮來接阿秋和我，大家一起去姑丈和姑姑家拜年；戶外飄著細雨，氣溫有點低，姑丈和姑姑一如往昔，熱情親切地迎接我們。

在喝茶閒談中，姑姑捧著一本又大又厚的相冊出來，對堂哥和我說，這是她整理出來的結婚六十周年紀念相冊。我翻開相冊，看到一張他們結婚時，在老屋大廳門前與眾多親人們的合照。照片已泛黃，我望著上面的一張張面容，可以輕易認出祖父、祖母，伯父、父親、三個姑丈和幾個堂伯。在照片下有一行說明：「（外婆家）媽媽的故鄉楊梅。二十三歲嫁入廖家成為大媳婦（大嫂）。」

在另一張姑丈和姑姑兩人的結婚照片下，我看到姑姑的打字說明︰「中華民國 四十八年三月十五日結婚時留影。」我發現姑姑的這本相冊，整理得非常有系統，每張照片都隨著時序排列，並且附上清楚的打字說明；很明顯的，姑姑費了那麼多時間和精力整理出來的相冊，是要留給兒女的紀念，當成子孫的傳家寶。

當時已八十七歲的姑丈仍耳聰目明、身體硬朗，還能開車出門；八十五歲的姑姑除了重聽，也是頭腦敏捷、步履穩健。

沒想到隨後新冠疫情 在全球肆虐，許多國家開始鎖國或封城，而我也因此在幾十年來首次將近兩年沒有回台灣。我先是接到嫂嫂的簡訊，得知瑞嬌姑姑失智 了，時隔不久，又獲知瑞嬌姑姑離世的消息。

我的父親上有一個哥哥和一個姊姊，下有四個妹妹，其中以嬌姑最年幼。如今她的往生，就代表著父親的手足全都不在人世了。

嬌姑離世的消息，使我不禁想起那個年初三早晨，她拿給我看的那本鑽石婚紀念相冊；然後我又不由得想起另一個陽光普照的早晨，年輕的姑丈到老家來和嬌姑相親的情景。歲月無聲流逝，人生真如一場夢啊！