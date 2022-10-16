每一次開車經過小學舊址時，都忍不住想多停留一陣子，重溫那一段熱鬧而忙碌的教書歲月。

身為班導師，最辛苦也最有成就的是每學期的舞台劇 。首先，所有老師必須在假期中提早返校決定主題；其次，向出版社租用版權，用完還得原件奉還。那一年，是學校結束的最後一場，我們決定自己從歷史課本中，編一場歌舞劇。

我負責的是音控和演示稿，將那些琅琅上口的童謠展現在屏幕上，編劇的老師堅持一定得用最傳統的版本，因此，我的工作還包括了校對和追溯一代一代的改編稿。工作雖辛苦，但是意義重大；特別是在解釋歌曲的歷史背景時，有了音樂和故事，孩子們比上任何一堂課都專注。

每次排練時間都至少兩個小時以上，無窮的精力和想像力像穹蒼中的星河，每天都繪成不同的圖案；幸虧校方安排了創意坊和接力賽，老師們得在一旁監督加安撫，恩威並施下推動進度。

音樂劇分成三段，第一段是獨立戰爭，以洋基 歌（Yankee Doodle）為主曲，演出英軍失利，華盛頓贏得了最後勝利。好幾個學生都搶著要演華盛頓，甚至帶了櫻桃樹枝到學校演示一段誠實的小故事；但是沒有人願意扮演失敗的英軍，只好由幾個身材嬌小的助教充當，這一幕戲以自由鐘（The Liberty Bell）當結尾，特別邀請家中曾服役陸軍的親友出列。

第二幕是南北戰爭，選了家喻戶曉的五十州民謠，當然，又找不到小朋友扮南方的李將軍，最後由一名高年級的孩子客串。倒是有好幾個小朋友爭著當林肯，還特地上台背誦「蓋茲堡宣言」（Gettysburg Address），最後選了一名高個子、口齒清晰的孩子扮演，家長刻意為他作了鬍鬚，猛然瞧一眼，還真有些神似。這一段是請海軍以及海陸軍家屬接受敬禮，我請曾是海陸軍的兒子出席，居然還碰上同連的夥伴，聊得格外親切。

第三段十分熱鬧，既有世界大戰，也有珍珠港事件，節目中刻意加入了一些重要的戰役。太多人想演羅斯福和麥克阿瑟了，最後只好用麥帥的演說當成甄選標準，這一幕是以「天佑美國」作為結束並且向空軍家長致敬；一名二戰空軍遺孀代夫出席，帶著所有的勳章上台接受師生的致敬。

意外地發現許多家庭中都有參軍的親人，甚至還有現役的兄長、退役的祖父，形成數代同堂的歡聚，許多學生牽著自己的長輩入座，向他們致敬，更以他們為傲。這一場歌劇 促進了校方、家長和學生們的聯誼，也成為津津樂道的話題。它像一個磁鐵，凝聚了數代人的星條旗故事，涵蓋了許多移民的歷史，見證了斑斑血淚的建國路上堅定不移的信念。

學校結束後，老師們還聚會了幾次，隨著孩子們漸漸成長，話題也跳出了校園。轉眼進入二○二二年，從俄烏戰爭開始，我們似乎看見另一種歷史舞台。尤其是美國國會議長向太平洋區顯示民主價值，保證不改變現狀，卻引來了舉世譁然；我不禁私下忖度：「將來，會不會有人願意扮演她的角色？」

戲裡戲外的人生，都是滄海一粟，我們也只能期待孩子們仍會選擇自己心目中的英雄和方向，將世界變得更好，恰如謝勳老師「吸幾口青春的美利堅」的詩句：「你不妨把歷史的緯度，除以二十孩子們塗抹的夢，即使簡單得高過天空，每雙睜得大大的眼，依然相信：那絕對是可能。」

忙碌的人生舞台，有人力挽狂瀾，成為一代英雄；也有人沉淪在政治野心和謀算中，然而，歷史總是會給人們一個公平的分數和定位。也許，我們都必須拾回初心，像孩子般相信美好的未來。