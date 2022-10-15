「紅樓夢」寫了風情各異、容貌秀美的金陵十二釵，也描述了群釵們耳戴玉珠墜、頭插髻髮簪。在古裝連續劇「紅樓夢」裡，看到金釵們的髮簪千姿百態、金玉閃爍；但那是從書裡和螢幕上見到的，對形容女子頭戴裝飾物的美感還是膚淺。我親眼見到的翡翠玉簪，是在一九九三年夏天，這裡面還有一段婆媳之間感動我心的舊物故情。

那時，我們一家在日本 工作生活，暑假時，在大學任教的妻子帶女兒從日本回中國探親。當她下午來到我父母新搬的住所，一進屋裡，頓時覺得室內悶熱，見公婆臉紅發漲、額頭冒汗；她觀察到朝西面的窗戶關閉著，一股熱光從那裡穿進室內。妻子明白是西曬導致室內溫度太高，高溫 空氣又不流通，一台小電扇吹出來的也是一陣陣熱乎乎的風，七十多歲的老人怎能在此承受和度過酷熱的夏天呢？她心裡難過，待了一會兒，就告辭公婆，急速趕回家。

妻子給我打國際電話，告知父母現在居住的狀況，她說她有些私房錢，想買空調給父母，我說：「速辦。」當晚，妻子冒著酷熱高溫來到一家電器商場，訂購了一台分離式空調，並付了加急費，讓商場盡快安裝。

次日上午，商場派人到父母家，安裝好了空調；下午，妻子又來到父母家，當看到吹著清爽涼風的空調，她不再擔心烈日西曬給老人帶來的炎熱難熬。她讓年事已高的父母在盛夏舒坦，是替我盡了「凡為人子之禮，冬溫而夏清，昏定而晨省」的孝道。

公婆心存感激，知道是兒媳的關心體恤，但也了解那台分離式空調市場價格七千人民幣，加上加急安裝費四百元，是很大的支出。因為當時普通人的月工資只有百元，一年收入也就一千多元，父母不知如何回報。在兒媳要回日本的前一天，母親把珍藏五十年的翡翠玉簪給了兒媳；母親說：「這是一把老簪子，不值錢，但是我的心意，送給妳，算是我們婆媳的情誼。」妻子無法拒絕母親的盛意，收下玉簪，帶回日本。

妻子告訴我這把簪子的來歷，我為妻子的孝親感動，也為她收下母親的心意高興。我說：「來，把頭髮梳起來，戴上簪子看看。」妻子在鏡台前，梳起長髮，盤好髮髻，把母親給的翡翠玉簪插在髮髻；我站在妻子後面，見烏黑的髮髻上，點綴一顆翠綠色的翡翠玉，翡翠玉嫵媚奪目，心生喜歡。妻子說：「簪子漂亮珍貴，可我不能戴，還是收起來吧。」

母親感念兒媳的好，送她珍藏的翡翠玉簪，妻子買的那台空調，伴隨兩個老人家度過了十五年的酷暑。父母苦中樂，家有孝兒媳，空調和翠玉，怎不淚花滴。