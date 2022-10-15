《老照片說故事》菜鳥出征

參賽前選手們和校長的合照。

記得我初入小學懵懵懂懂，加上雙親是不識字的勞工 ，也幫不上忙；因為家貧，我沒有讀過台灣的幼兒園，因此沒有學過注音符號。

在五○年代以成績掛帥，記得低年級時，我常常低著頭聽導師訓話；其實也怪不得老師，誰叫我像一顆小石頭那麼不起眼。但經過一段時間摸索後，終於讓自己的成績從車尾一路開到車頭；自此之後，我再也不曾考過第二名，因為第一名永遠留給我。

小學三年級時，我被選為年級模範生，還要代表學校出賽。記得我參加的是演講比賽，在老師的指導下，除了背熟講稿，還要注意手勢和儀態。

那時候只要提到國父和蔣總統的名諱都要立正站好，然後雙手放在背後稍息再繼續說下去，最後總結一定是「我們一定要努力反共抗俄，解救大陸同胞於水深火熱之中」，這樣才是最完美的結束。

經過反覆練習，我終於可以流利背出演講內容，手腳也能精準地立正稍息互相配合。在等待比賽時，緊張到口乾舌燥，口中念念有詞，還覺得呼吸困難。最後終於站上講台，對著底下幾名評審委員深深一鞠躬，開始把長期練習的講稿不急不徐地說出來，還不時環視底下的評審老師並且帶著淺淺的微笑，我看到評審們微微的點頭，我知道我的表現還不錯。

那是我人生中第一次在校外取得優秀的成績，我獲得中年級演說組第一名，也取得日後四處比賽的資格。

這張照片是參賽前選手們和校長的合照，大家臉色凝重、壓力巨大，可惜比賽後沒有再拍一張人手一支獎盃、笑逐顏開的照片。看著陳舊相片，想起五十年前的努力，一陣莫名的感動充斥在心頭。