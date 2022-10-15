我們家有一處出租屋，掛上的招牌店名叫「馨香齋」，是地處縣城鬧市口的一家茶食店，該店精製各種茶食、糕點，老闆是一個姓劉名筱泉的商人，他的祖上承租了我們家這六大間店鋪。

小時候吃過馨香齋的茶食、點心，好吃極了。記得每逢中秋拜月光、敬菩薩，家母總要買一些糕點、月餅回來當成貢品，敬拜結束後分給家人享用。我們小孩每人只能分得一角月餅，也就是一個月餅的四分之一。

有一次吃的品項叫做上素月餅，裡面的餡芯好像有黑芝麻泥、瓜籽仁、核桃 仁、松子、青梅等，另外加上香油、白糖，全部是素食。那一角月餅剛剛咬了一口，就滿口馨香，再咬一口，才嘗到一點甜味，很快就沒了，饞得嘴裡滲滿了口水，只好咕咚咕咚吞嚥下去。這時候我總是嘟嚷：「等長大了，我要吃月餅吃到飽。」哥姊們總是取笑我是個饞貓，現在想來其實他們未必不是饞貓。

當然，馨香齋精緻的茶食還有火腿月餅、棗泥月餅，核桃糕、八珍糕、杏仁桃酥、酥脆麻花等應有盡有，多不勝數，幾乎每一種我都吃過，但總是淺嘗即止，胃口被吊得高高的就沒了。

店老闆劉筱泉，是個矮胖子，戴著一副老花鏡，為人謙和，見人就弓腰點頭。這六大間店鋪，前面兩大間為店堂，後面是作坊和劉老闆一家人的生活空間。

馨香齋在我祖父分家時分給了我們家，至少維持了三代人的租賃關係，所以該店也是近百年的老字號，在小縣城相當聞名。該店除了以誠信為本、貨真價實、老少無欺外，特別是劉老闆家的祖傳香料配方，非常獨特，是其他茶食店所沒有的；即使是最普通的脆餅，都有一股淡淡的馨香味，吃起來感到溫馨親切，是該店的特色，深得顧客青睞，所以生意一直很好，不愧為老字號。

一般人家有喜慶都去馨香齋訂貨，慶生的就訂壽桃拜壽；慶賀嬰兒降生的，則去買一大紮饊子，給產婦補身子。無論紅白喜事，都可以在馨香齋買到相應的禮品。

一九五六年初，當局要推行公私合營，說是對工商業進行社會主義改造。所謂合營、改造，就是將私有工商業的資產，直接改成公有，當局並沒有投入半分錢，而且派人來做企業的領導人。私人老闆立刻失去企業的全部資產和管理權，變成企業的一名職工，依靠發工資生活。

與普通職工所不同的，就是到年底可以拿到一點「定息」，所謂定息就是按原有企業資產作價，到年底結算利潤 時從中提取一小部分給原來的私人老闆，這叫做「贖買」，向私人老闆贖買他自己的資產；幾年後，贖買結束，整個企業全部歸公。如此政策的推行，其阻力之大，是可想而知的。誰願意別人拿走自己幾代人的積累、賴以安身立命的企業呢？

大部分的工商業者都迫於當局強大的壓力，不敢不從。但是，總有一些人是不服的，馨香齋的劉老闆就是其中一個。他的馨香齋是祖父輩傳下來的，近百年經營血汗一下子全化為烏有，而且他有個家庭要養活，今後怎麼辦？

當局派幹部與該店原職工邵某組成工作組，進駐該店時，遭到劉老闆當場拒絕。工作組毫無辦法，好說歹說就是不讓進門。最後邵某對劉老闆說：「你等著，總有好果子給你吃。」事隔不久，來了兩個公安 ，在店中宣布：「原『馨香齋』私人老闆劉筱泉，因破壞工商業公私合營，拒絕社會主義改造，據此予以法辦拘留。」不由分說，劉老闆被拷上手銬帶走了。

就在馨香齋出事的第二天，邵某隨同一個幹部來到我們家，由那名幹部宣讀：「『馨香齋』的房產實屬出租房，作為生產資料，從即日起，劃歸公私合營之列，原房主於年終可以按比率享受一定的定息，不再行使管理權。」

後來，邵某經常來我家，介紹店中所發生的事情，家母問他：「我們家還是該店的房主嗎？」邵某回答：「不是，現在的房主是政府。」據他介紹，劉老闆在看守所一直不配合，多次勸他回頭是岸，就是不從，一反平時謙和柔順的脾氣，變得非常暴躁；因此吃了不少苦，連放個屁也需要事先報告，否則就會被拷上手銬罰站五分鐘。

劉老闆不在的時候，馨香齋已經公私合營成功，店裡丟開劉老闆繼續生產。以前店裡生產時，總是劉老闆暗中下料，祕方不外洩；如今生產不知道馨香料配方，糕點、茶食的品質大不如前，生意日漸下滑。再去逼迫劉老闆交出祖傳配方，當然也沒有成功，關押了幾天毫無效果，只好將其放回。

此時的劉老闆已不是馨香齋的老闆了，與其他職工一樣，幹活拿工資，祖傳配方始終沒有拿出來。到了一九五六年底，所有的工商企業全部被改造成為國有企業，發放給私人老闆的定息也只發到一九六二年結束。

幾年後劉老闆病逝，馨香齋徹底歇業，馨香料配方也隨之失傳，該店房被當局改成了油漆社，也與我們原房主無任何關係了。

馨香齋不復存在，又一個百年老字號就這樣消失。當我長大以後，不知吃了多少精緻茶食、月餅，就是吃不到那股沁人心脾的馨香味。