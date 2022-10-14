《老物件情懷》我的蘇格蘭裙

作者珍藏的蘇格蘭裙。

英國女王 伊麗莎白二世端莊典雅，穿著品味獨樹一格，她秉持「必須被看見，才能被相信」的理念，要成為人群中最出眾的人物，所以偏好鮮豔亮麗的同色系穿搭，設計師稱之為「行走式調色盤」。這種色票穿搭為人津津樂道，讓大家能感受她的「女王風範」，女王的穿著也成了國際時尚指標。

女王最後一次公開亮相，是在接待新上任首相的場合。那天，她完全不同以往，身穿蘇格蘭格子條紋裙，搭配淺藍上衣和灰色外套，看上去就像鄰家慈祥和藹的奶奶。女王的蘇格蘭裙引起我的注目，我的衣櫥裡正巧有一件色調類似的裙子。

一九八三年外子任職的公司，有一筆研究經費，外子有幸申請到英國雪菲爾大學進修一年，他省吃儉用讓我在次年暑假飛往團聚。那時出國的人少，在英國的台灣人更少，雪菲爾是個小城，我的行囊裡準備了一堆味全花瓜、蕃茄汁鯖魚罐頭。

一個周末，我們和陳教授夫婦約好一起到愛丁堡自由行，陳教授是雪菲爾早期台灣留學生，透過教育部 資訊和外子取得聯繫；那天他們夫婦一大早便到租屋處，我煮了一大鍋粥配現成的罐頭，我還記得陳夫人帶著急切的表情阻止我：「罐頭湯汁很下飯，倒了可惜。」時日長久，很多事都模糊了，這一幕倒是清晰得很。

我們搭火車一路往北，大約到約克郡時我突然腹痛如絞，額頭直冒冷汗，那年代沒有旅遊醫療保險 的概念，除了痛更擔心診療費，和外子低聲商量打算走回頭路。誰知上了一趟廁所滴了一滴鮮血，竟然不藥而癒，原來是老毛病膀胱結石作祟。

到了愛丁堡已近正午時分，四個人在街道繞來繞去，找不到合口味的餐廳，最後終於找到一家不附座位的披薩店，每個人捧著兩片披薩，坐在店前台階上，大概氣味太嗆，對於第一次入口的乳酪難以形容，陳教授更直言：「聞起來像ㄆㄨㄣ（閩南語指餿水）。」連地方話都出口了，聽起來像在吃豬食。我再一次領悟到味覺和嗅覺在人生中，占著無比重要的席次。

由於只有半天時間，對於許多城堡和教堂等名勝古蹟只能走馬看花，倒是沒忘記硬擠出一點時間逛百貨公司；櫃子上擺滿了蘇格蘭裙和毯子，裙子是重要慶典的服飾，最受矚目。九月十九日女王御用風笛手身穿紅底黑白花格蘇格蘭裙，吹奏輓歌「Sleep, dearie, sleep！」（睡吧！親愛的，睡吧！）送別女王，真是悲傷又經典的一幕。

藍色混搭灰、褐、白花格最是典雅柔和，我為當時兩歲的女兒「超前部署」，各買一件。隨著女兒的成長，她的裙子早就送人了，我的身材雖走樣，依然當收藏品，珍愛地掛在衣櫥裡。

蘇格蘭裙真是偉大的設計，比一片裙的剪裁更繁複，左右各一整片布，縫上穿孔小皮帶，中間打出百褶樣式，在適當距離釘上金屬環扣，兩片布交疊處別上大別針，圍繞起來便是一條高雅的裙子。

我現在最急需努力的，就是想辦法瘦身，才有辦法把自己塞進美麗的蘇格蘭裙子裡。