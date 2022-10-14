一九六五年初，大兒子當時還不到兩歲，因為我經常下鄉搞中心，一次少則十天半月，多則兩、三個月。妻子在縣直機關幼兒園當教養員，工作較繁忙，夫妻都無暇照顧孩子，只好狠心把兒子送到五蓮縣鄉下的姥姥家寄養。

兩個月後，擔心孩子在鄉下吃不好、喝不好，唯恐營養不良，但接回來又沒時間照料，只好讓他在鄉下多住一陣子。兒子在姥姥家一住就將近一年，直到春節前夕，我們才請姥姥坐長途汽車把他送回來。

一進門，我看到兒子時，有些不太敢相認了。他臉色黝黑帶紅，又胖又高又結實，看起來身體十分健康，和去的時候判若兩人。此時，我擔心孩子營養不良的心思，馬上拋到了九霄雲外。

在計畫經濟年代，人民公社的體制，調動不起廣大農民參加集體生產勞動的積極性。農民生活極其貧困，岳父母的家庭也不例外，在那樣的環境和條件下，他們把我兒子養育得這麼好，實在不易。我和妻子發自心中的感恩之情，油然而生，一再對兩老表示誠摯的謝意。

我請教岳母：「您老人家是不是好東西自己捨不得吃，都餵了外孫？」岳母表示，農村都是粗茶淡飯，哪有什麼好東西吃，「農村餵小人（當地稱小孩為小人），沒有像城市裡那樣喝奶粉、吃鈣奶餅乾當嬰幼兒食品，俺就是餵他煮地瓜、芋頭、搗碎的炒果子仁（即花生）」。家裡養著老母雞，吃個雞蛋 也現成，岳母十天半月地炒一回「萁子」，用水加上雞蛋和白糖和麵，先擀成薄麵餅，然後切成長條，再切成小指頭頂大小的菱形小塊塊，上鍋慢火炒熟，冷涼後嚼給兒子吃。

岳母還說，萁子香甜可口，兒子最喜歡吃，萁子在鄉下就是餵小人最好的食品了，「有麥子的時候，擀麵條、包餃子 闔家人吃幾頓，同時就用麵條、餃子餵他，吃的可香啦！」岳母說，餵小人不能光吃乾的，還要天天做小米 麵稀粥或從小米黏粥上層撇小米油餵他喝 。

岳母餵小人的食物，基本都是自產的，除白糖需用雞蛋換取以外，其他食材都甭花錢買。她的做法，就是當地鄉村養育小人的一個縮影。