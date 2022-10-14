「夜上海」是一首老歌，經歷了一代又一代，還是有人念念不忘。這首歌，東方文化的韻味很濃厚，並具有西方音樂的魅力。

「夜上海」是電影 「長相思」的插曲，由名滿天下的金嗓子周璇原唱，百代唱片公司還為她製作了唱片。電影於一九四七年初開始放映，結果，大家都不記得那部電影了，但插曲卻傳遍了大江南北。

這首流行歌的歌詞是江南才子范煙橋所寫，文句短小精悍、平易可親。一開始就寫出了大都市上海的繁華景象：「夜上海，夜上海，你是個不夜城；華燈起，樂聲響，歌舞昇平。」接著指出上海有些人「酒不醉人人自醉，胡天胡地蹉跎了青春」，最後鼓舞大家「隨著轉動的車輪，換一換新天地，別有一個新環境……」。

「夜上海」的曲子是素有「歌仙」之稱的陳歌辛所譜，別緻動人，悅耳動聽。他在我民族的五聲音階的基礎上，引入了一個西方音樂常用的「Xi」音。基本上是一個字配一個音；而且跳躍頻繁，跌宕起伏，使得情緒更加樂觀開朗。過去有些歌曲大都用二胡、琵琶和三弦伴奏；但這首歌，他用西洋樂器，薩克斯風、雙簧管和大小提琴伴奏，音響效果十分豐富，採用的爵士節奏也恰到好處，讓聽到的人耳目一新。

那時我只有十歲，人小耳朵聽力靈敏，記性也好，和別人一樣，聽多了也能唱上幾句。唱著唱著，我發現「轉」字上有四個音；「車」和「輪」上各有一個有力的音，接下來有一個很奇特的「小過門」。這「小過門」是由薩克斯風和雙簧管等用半音階自上而下滑奏而成，這是我們從來沒有聽到過的；我聽來聽去，覺得它就是車輪向前滾動的聲音。我把這發現講給大人們聽，他們得知後就去聽這首歌，並特地聽這個「小過門」。的確，正如我之所言，這「過門」真的是唯妙唯肖模仿了車輪滾動的聲響。

「夜上海」這首歌，是一個城市的象徵，也是一個時代的標誌，有不少電影和電視劇中，每逢要反映三、四○年代的上海時，總會有歌女在「百樂門」舞台上演唱這首歌。

後來政權更迭，觀念大變，從此這首歌被打入冷宮，銷聲匿跡。那時，我剛參加工作，有一天路過總務處時，看到五、六個中老年老師，圍著一台老式唱機，聚精會神地聽著周璇唱「夜上海」等老歌。我頓時心驚肉跳，疾步離去，就當作沒看見，也不對任何人講起。這可是大逆不道之事，萬一給書記、校長或政治教員發現，後果不可設想。

在那特殊的年代裡，鬥爭的弦被繃得十分緊，「夜上海」的作曲人陳歌辛被下放到上海附近的農場勞動改造，最後竟餓死在那裡。作詞人范煙橋在文革期間也備受衝擊，受盡折磨和凌辱，最後在憂鬱中病逝於蘇州家中。

我有一個同行鄒家德老師，在中學教音樂，他畢業於南京師範大學音樂系，是很出色的男中音。他上課時，對學生講述大音樂家聶耳，講起上海明月歌舞團，提到周璇和她的「夜上海」等。當時軍宣隊、工宣隊和紅衛兵等，緊緊地抓住這事，對他進行瘋狂的批鬥，這名老師不堪忍受這等凌辱，一時想不開，就自殺身亡。

在美國，我也認識一名從外語學院畢業的朋友曹先生，因為有偷聽「夜上海」等歌曲的劣跡，被貶到街道辦事處的雜工隊，做一些通下水道、修馬路等粗活。由於長期幹粗活，又營養不良，鬱鬱寡歡，沒幾年就撒手人寰。

無論政治風雲如何多變，是真金就不怕火煉。二○○五年七月，「夜上海」被中國文學學會和中國電影家協會評為「中國電影百年金曲」；二○二○年十二月浙江衛視跨年晚會上，公開演唱了這首老歌；上海歌手毛阿敏也在上海，多次在不同的場合深情地唱出了「夜上海，夜上海」。這足以告慰「夜上海」的詞曲作者范煙橋、陳歌辛在天之靈，也為一些因為這歌曲而蒙受不白之冤的歌迷們伸張正義。

「夜上海」飽經滄桑，是香花或是毒草？老百姓內心最清楚，歷史最終還是會為歌曲抹去重重塵埃，還它清白，重溫「夜上海」，感慨萬千。