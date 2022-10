英國女王 伊麗莎白二世去世,舉世哀悼。筆者對歷史名人素感興趣,當伊麗莎二世逝世時,自然想到,既然女王被稱作二世,那麼誰是「伊麗莎白一世」呢?

去查英國王室家譜,發現伊麗莎白二世的親母也曾被稱為「伊麗莎白王后」,那是一九三六年十二月十一日,由於愛德華八世(King Edward VIII)放棄王位,約克公爵及公爵夫人(The Duke&Duchess of York, 即伊麗莎白二世的父親和母親)便擔負起繼承英國國王寶座之重任,約克公爵成為喬治六世(King George VI),而公爵夫人成為伊麗莎白王后(Queen of the U.K)。

由於英文的Queen,既是「王后」,也可指稱「女王」,所以在喬治六世一九五二年二月六日病逝後,當其長女順位繼承成為「Queen Elizabeth II」(女王伊麗莎白二世)之時,她的母親即伊麗莎白王后。

為了讓自己的頭銜不要與女兒的頭銜相混淆,主動選擇被正式稱為「Queen Elizabeth the Queen Mother」(王后伊麗莎白女王母親), 雖然此新頭銜聽上去似乎不明確,但卻反映出這位英國昔日王后淡泊名利的風範。女兒是伊麗莎白二世,但其母親卻不是「伊麗莎白一世」,因為女兒繼承的是父親喬治六世的王位,而不是母親的王后地位。

順便一提,王后的原名全稱是Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon,比較冗長;而女王的原名是Elizabeth Alexandra Mary,相對簡明。母女兩人名字裡都有「伊麗莎白」。伊麗莎白王后(一九○○至二○○二)壽高一○二歲,她女兒伊麗莎白二世(一九二六至二○二二)也享壽九十六歲,實屬英國王室罕見的長壽母女。

真正的「伊麗莎白一世」確有其人,她出生於一五三三年九月七日,是亨利八世(Henry VIII)和第二個妻子Anne Boleyn所生的;之前,亨利八世和第一個妻子Catherine of Aragon已經生有一女瑪麗一世(Mary I)。亨利八世期盼第二個妻子能生出兒子,不料是個女兒,所以很是怨恨。之後第二妻又不幸流產三次,凶暴的亨利八世更是大為惱火,後來竟根據流言誣告,將第二妻監禁起來,最後以叛國罪將她斬首。此時伊麗莎白一世僅兩歲,又被其父踢出王位繼承人名單,後來頭銜又從「公主」(Princess)降為「夫人」(Lady)。

亨利八世一五四七年一月二十八日去世後,九歲兒子繼位成為愛德華六世(King Edward VI)。但他早死於一五五三年,隨即由亨利八世之長女瑪麗登基,但她也好景不長,儘管為政嚴酷(有「血腥瑪麗」之稱),卻在四十二歲(一五五八年)病逝。一五五八年十一月十七日,亨利八世的次女登基,次年一月十五日加冕,就是英國歷史上著名的「伊麗莎白一世」(Elizabeth I)。

伊麗莎白一世在位長達四十五年(一五五八至一六○三),她的時代被譽為英國歷史的「黃金時代」,一五八八年曾打敗西班牙海軍入侵,建立不列顛海上霸權,維持英國的和平與繁榮長達四十餘年,期間經濟發達,貿易興旺。她尤其大力發展文學藝術,催生莎士比亞這位名聞全球的英國文學家。伊麗莎白一世曾親自出席莎士比亞戲劇「仲夏夜之夢」的第一場演出,轟動一時;伊麗莎白本人也喜愛文藝,據說她還會說五種語言。

伊麗莎白一世一生未婚,儘管歐洲不少王子都曾向她求婚。為何她沒答應?因為她曾宣稱:「我不會結婚,因為我已經和一個丈夫終生結合,這個丈夫就是英格蘭王國。」所以,伊麗莎白一世在英國歷史上又被稱為「處女女王」(The Virgin Queen)。

儘管成功執掌大英帝國權柄,強國富民,功成名就,但這位一生獨身的英國女王,晚年也曾對一事後悔;即她在一五八七年下令將已被囚禁多年的蘇格蘭女王瑪麗斬首,原因是她手下大臣幾度密報,瑪麗正密謀推翻自己。

伊麗莎白一世終生注意外表,濃妝豔抹,珠光寶氣,但在晚年身體日衰,除了禿頭,還有嚴重爛牙和口臭問題。已有歷史學家考證指出,伊麗莎白女王因在一五六二年感染天花而留下傷疤於臉部,所以長期塗抹白色鉛粉以保持臉部白淨,正是慢性鉛中毒造成上述健康問題。

一六○三年三月二十四日,伊麗莎白一世病逝於里奇蒙王宮,後來安葬於倫敦西敏寺;她的死亡,標誌著都鐸君主制之結束。由於她沒有後人,按照法律,英國國會選擇了被伊麗莎白一世斬首的前蘇格蘭女王瑪麗的唯一兒子登基加冕,成為英國和愛爾蘭的新國王,就是詹姆斯六世(James VI),時年三十七歲。

敵人的兒子繼承了自己的王位,這真是英國歷史上極具諷刺意義和戲劇性的一章。