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《老物件情懷》英國女王頭像

文、圖／梁永勝
筆者收藏的印有英國女王肖像的郵票及硬幣。
筆者收藏的印有英國女王肖像的郵票及硬幣。

英國女王伊麗莎白二世上月駕崩，她的新聞占據各大媒體，舉行國喪時全球有上億人觀禮。

來美國四十多年，早期與親友互相通訊的方式是寫信，這些信件我到現在依然保留著，空閒時拿出來閱讀，也會想起年輕時的往事。

今年九月因女王逝世，我特別在幾十年前的陳舊信堆中，挑了四封貼有女王郵票的信件，來自香港的信件郵戳年份是一九七六年以及一九七九年；另一封由加拿大寄出的年份是一九七九年；最後一封是來自英國同學於一九七六年寄出的信。香港曾經是英國的殖民地，加拿大是屬於英聯邦的國家，所以都有英國女王頭像的郵票。

在香港幾乎所有硬幣背面都鑄有英國女王頭像，我所擁有的硬幣包括一元、五毫 （五毛錢）、兩毫、一毫，以及五仙的硬幣。這些硬幣並非特意收藏，而是大約在三十年前去香港時所帶回來的，面值很小的硬幣如今在香港也不流通，現在只能當作是紀念品收藏。

最近在網路上看到香港的錢幣收藏家，以兩百港元高價收購香港五分錢的硬幣，如果有人肯買我這個五分錢硬幣，我也願意出售。加拿大的硬幣分別是二十五分、十分、五分以及一分，是在旅遊加拿大後帶回來的。

最近報載自女王逝世後，印有女王肖像的鈔票、硬幣以及郵票等價錢飆升，不知道我收藏的這些郵票以及硬幣，是否也升值？

一九九七年香港主權回歸中國之前，港府按部就班收回有女王頭像的舊硬幣，新出爐的硬幣有一朵香港區花紫荊花。現在香港本島上，還有兩條女王的街道，分別是在中環的皇后大道，以及在北角的英皇道。

香港 英國女王 加拿大

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