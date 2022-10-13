再次遇見玉簪是幾年前的事了，有一天，班上來了一個轉學生名叫阿金，學生簡歷中父母監護人一欄是「黎氏玉簪」，一個似曾相識的名字。後來開家長懇親會時，一見面才驀然記起，原來玉簪是我以前在越南 時的學生。

玉簪當時成績很好，卻生活在家暴的環境中。父親酗酒爛賭，常常向她們母女動粗，玉簪不時帶著瘀青的傷痕到校上課，後來父親還拋棄她們，所以我對她印象深刻。他鄉遇故知，一陣寒暄後，她娓娓敘述別後的情況；原來當年在越南，玉簪的母親見到親友紛紛移民 美國、加拿大或澳洲 ，就託婚姻介紹所安排，幾次相親後，玉簪嫁給一個回越探親的越僑。移民來美後，玉簪不諳英語，只能在洛杉磯好萊塢附近一個同鄉開的美甲店打雜。

當阿金和我慢慢熟絡後，再加上知道我是她母親以前的老師，她開始和我無所不談，向我訴說她家裡的瑣事。最令我驚訝的是，因為母親一連生了阿金、阿銀和阿珠三個女兒，最近又懷孕，聽說將迎來另一個妹妹，她的父親為此很煩悶，在家裡常無事找碴，動不動對她們發脾氣。

家家有本難念的經，我一個外人，不便摻和，只能安慰阿金：「女兒也很好啊！妳們幾個姊妹的名字，不正好湊齊金、銀、珠、寶嗎？」阿金對東亞文化一知半解，「金銀珠寶」這個詞更是陌生，她只能不置可否聳了聳肩。

一個周末，玉簪上班，阿金帶著阿銀和阿珠跟著去幫忙。阿金看到老闆娘的獨生子騎著一輛摩托車來到店門口，一進門，他就向老闆娘伸手：「拿兩百塊來。」老闆娘悻悻地問：「又要錢幹什麼？ 」「請朋友喝咖啡，不可以嗎？」他白了老闆娘一眼，老闆娘搖搖頭，從收銀機取出錢。他接過後大搖大擺推開門出去，騎上摩托車，擰著油門把手，頭也不回走了，留下一陣機車聲。

阿金輕輕搖著搖籃，安撫被摩托車聲吵醒、正在啼哭的阿珠，老闆娘無奈地轉過頭，對著玉簪苦笑：「妳瞧，我生個兒子有什麼好處？整天遊手好閒，只懂得向我要錢。還是女兒好，妳家阿金多乖巧、貼心，懂得來幫媽媽。」

玉簪目送摩托車消失在廣場角落，上個月發生的事似乎在眼前重現。那晚，她把超音波檢查的結果告知丈夫時，他跳了起來：「什麼？又是個女的！」「醫生說這問題也不全在我，我也沒辦法啊。」「妳還強辯，誰來替我家傳宗接代、繼承香火？」丈夫拍著桌子對她大吼：「別怪我以後到外面找第二個女人。」「你說……什麼？」「妳不同意？那我們離婚吧。」

阿銀見到她母親木然站在那裡，拉了拉她的手問：「媽媽，您還要我做什麼？」玉簪回過神來，低下頭望著三個無辜的女兒，心裡有一種說不出的悲哀。她再也不能容忍丈夫的大男人沙文主義，決定不步母親的後塵向命運低頭，就算面臨家庭的破碎，也要掙脫根深蒂固的封建陋俗。