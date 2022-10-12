按說，我從小學到大學應該能度過十六個快樂的暑假，可實際上我僅有過十個暑假，其中一個還是在工廠當童工。

一九六六年我十二歲，就讀小學四年級。五月十六日，學校的大喇叭忽然開始廣播通知。廣播結束後不久，鄭老師神態莊嚴地告訴我們：「同學們，咱們可能要停課一段時間，什麼時候開學？到時我會通知你們。」

這時，學校廣播站的大喇叭又開始播放蘭校長的談話，他說：「偉大領袖毛主席親自發動並領導的偉大的無產階級大革命，就是為了打碎過去的舊制度，重新建立一個理想革命化的新制度，清除混進黨內、軍內、政府內的一批反革命修正主義分子。」他的話令我們這些小毛孩兒頓時如墜入雲裡霧裡。可沒過幾天，蘭校長就被當作反革命分子，被中學紅衛兵戴上反革命高帽給批鬥了。

男生們聽說不上課，都高興得大叫；女生們則面面相覷，只能小聲地互相詢問。不上課了，我既高興又煩惱，高興的是盡情地玩了，煩惱的是學校田徑隊、體操隊、合唱團的活動都要戛然而止。當我去體育室交還田徑隊服時，竟難過掉淚。

停課了，幾個女同學在一起瘋玩了幾天跳房子、踢毽子、捉迷藏、打壘等遊戲，便覺得生活中似乎缺少什麼。文革剛開始時，父母都還能照常上班，他們一走，我們這些孩子們早晨吃幾塊餅乾或買根油條還能填飽肚子，但中午吃什麼就成了問題。

那時人們一年四季都是用煤球爐點火做飯取暖，可小孩子們一擺弄爐子，就會烏煙滾滾，弄不好還容易著火；那時飯館極少，且沒錢上館子吃飯，對此，家長們都憂心忡忡。終於有家長找到了解決途徑，即讓孩子們去工廠勞動，一來能接受工人階級再教育 ，二來能解決午飯問題，一舉兩得。

聽說能去工廠勞動，我們十二個女生竟高興得手舞足蹈，因為飛鴿自行車場距離我們大家各自住處有九至十站，故工廠允許我們每人每月買張月票，再給我們報銷；每月還為我們免費發放二十六至二十七張飯票，可在工廠食堂打飯，每餐兩毛五。那時我們父母每月的工資才三十至九十元人民幣，一頓飯花兩毛五算是較高的生活水準了。

工作第一天，工廠為我們每人發了一付深藍色套袖，我們立刻開心地套在胳膊上，感覺自己成為工人階級中的一員。那時飛鴿自行車需要憑票供應，一票難求，工人們得分早中晚三班趕工生產。工作不管多麼緊張，每天班前班後向毛主席請示匯報、讀報的活動卻都照常進行。

但我發現，工人們一點兒都不虔誠，他們在每天半小時的讀報時間裡，不是竊竊私語，就是手攥竹籤織毛衣，組長卻假裝沒看見。我心想工人思想也挺落後呀，可沒敢和別的同學說。

工人們幹起活兒來也很能偷懶，我常看到女工們在廁所裡聊天、抽菸，而他們對我們的管理卻很嚴格。我們十一個同學都被分派到總裝車間清洗自行車車把、大梁及各種零部件，然後將其擦淨。另一個心靈手巧的劉同學被選去當了鉗工，為自行車閘鑽孔。那個鑽床得有一人多高，車閘需用模子固定鎖緊，然後用右手按住手柄對準車鎖鑽孔。但見她的鑽台上和地下鋪滿了飛旋著長短不一、細細的鐵屑。

我們工作一個多月就到暑假了，這時的我們，剛來時的新鮮感與當工人的自豪感早已蕩然無存，雖然我們誰也沒說，但心裡都明白得很。這時，終於有郭同學說：「過兩天該放暑假了，咱跟工廠說說，能不能放個假？」於是大家推薦她去和車間小組長談。不料，小組長沒好氣地說：「現在活兒都忙不完，臨時哪兒找人去？你們不是要接受工人階級再教育嗎？才來一個月就想走了？」她的話將郭同學嗆得啞口無言。我們想過暑假的想法也就隨之灰飛煙滅。我們都在為自己行為感到羞愧。

暑假的第二天，我藉上廁所的空檔，溜到劉同學的鑽床前，我倆興奮地交談著。在回總裝車間的路上，不知怎的，我的腳踩在一根鐵屑上，頓時鮮血奔流，嚇得我慌忙喊劉同學，她趕緊攙扶我去廠衛生室；衛生員為我進行簡單的消毒、包紮，她說：「再深點就會割破血管了。」然後，我又忍痛回到車間繼續幹活，暗自埋怨自己怎麼那麼笨，過了半個多月傷口才癒合。

就這樣，我們在飛鴿自行車廠工作了一年多，直到父母因文革所造成全國性的停工停產停課而沒法上班，中午能為我們做頓午飯，我們才回家繼續過閒散無聊的日子。而那個特殊暑假，卻始終鐫刻在我的心靈深處，留下了難以忘懷的印痕。

對那段經歷的回顧，說不上什麼酸甜苦辣，只是在內心殷切地期望，千萬不要讓文革的歷史再次重演了。