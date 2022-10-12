大學好友麗娟一向溫文，說話總是不急不徐，但是有一天她卻神情凝重。我尚不知如何開口問她，她就忍不住吐露心中的牽掛，告訴我一樁不知道該如何處理的家事。

麗娟上有兄姊各一，下有兩個弟弟，哥哥大學畢業正在服役；姊姊大四忙家教和為出國深造做準備；大弟念高中二年級；小弟才剛上小學。其父在科技公司當資深工程師，個性沉默寡言；其母因癌症 去逝不久，住在中部的外婆心疼他們一家沒了女主人，多次遊說之下，撮合自己在台北當護士的小女兒嫁給了女婿。

麗娟表示，家人都喜歡謙和善良的小阿姨，母親生病時，她也常抽空探望並照顧，姊妹情深；只是沒人想到她願意犧牲自己的幸福，來成全麗娟一家人的安定成長。

對麗娟而言，她萬分感謝小阿姨的恩德，讓母愛延續下去，幼弟心理上不至於受到太大打擊而有失落感；只是她做夢也沒想到，受到父親和小姨結婚影響最大的人卻是大弟。大弟是極優秀的學生，現在卻鬱鬱寡歡，盡量躲在圖書館做功課，很晚才回家，在家也不太與人交流，對小姨的噓寒問暖更是視若無睹。麗娟看不過去，有一次約大弟到植物園 去談話，這才得知他心中暗藏的委屈。

原來大弟每年暑假住在外婆家，與一條街以外新搬來的柳哥是球友，大家常到附近中學球場投球，柳哥稱大弟是林弟。有一年念護理的小姨放假回家，好奇大弟與陌生人玩球，因而認識柳哥，柳哥和林弟也給她取個外號叫「天使 」，大家以別號相稱，相處十分融洽。

柳哥在台中念大四，準備服役後出國繼續深造，小姨則在台北念護專，大弟知道柳哥十分欣賞小姨，就自告奮勇居間撮合，幫柳哥取得小姨在台北的連絡方式，他們書信往來頻繁，放假見面時，大弟永遠是明亮快樂的電燈泡。

未料兩年後因母親驟逝，善良的白衣天使卻在外婆的力主下，當了自己的繼母，不但當兵的柳哥深受失戀之苦，自己面對此事也情何以堪。麗娟奉勸大弟，小姨嫁給父親已成事實，既然無法挽回就接受吧。

大弟心有不甘十分憤慨，覺得現在是什麼時代了，還要聽母命決定終身大事。大弟更認為小姨實在可悲復可嘆，但也讓人看不起，因為一點骨氣都沒有。父親也不是沒有機會找到合適對象，為什麼要去拆散一對合拍的戀人？大弟振振有詞的一番話，麗娟可以理解，但又無言可對。

我建議麗娟，解鈴還須繫鈴人，柳哥年紀大些，比較能放下，他若能走出困境，林弟也許就不再執著了，願意從別的角度來看事情。柳哥服完兵役留美前和林弟見了一面，他相信緣分，自己和「天使」之間是有情人緣，卻無夫妻之份，天使不是負心人，她沒有移情別戀，只是她心中有更重要的使命要面對，所以願意犧牲小我完成大我，這種勇氣幾人能夠，應該尊重。

在柳哥的開導下，少年林弟的煩惱終於得解，原來是「緣分」兩字主宰著這一切，不必強求也無法強求。