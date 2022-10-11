我開始記事的時候，我們家並沒有廚房，奶奶在陽台上做飯。那時我們住在一棟帶院子的樓房裡，這裡本是私人花園洋房，抗戰期間成為日軍司令部，後來成為機關宿舍，每一個房間住一戶人家。

一樓有一個公用廚房，是院子裡最髒的地方，一切都是黏糊糊、髒兮兮，老鼠在地上亂竄，我總是遠遠避開。我家住二樓，二樓的人家都在走廊裡做飯，只有奶奶在陽台。奶奶說，我們家本來在樓下有個自家的廚房，文革時被收走了。

那時大家燒煤球，生爐子是技術活，要用紙引火，點燃細木條，再架上粗柴禾，最後放煤球。每次生爐子都是煙熏火燎的，陽台一面牆壁黑黃一片，深淺不一的焦黃向上蔓延，延至半個天花板。後來有了煤餅，可以封了爐子過夜，不必再天天生爐子。

封爐子也是技術活，要關爐門但又不能關得嚴絲合縫，留一點縫隙使爐膛裡的煤餅以幽微的火緩慢燃燒，一直燃到第二天早晨。

我開始在廚房幫忙時是在初中，那時奶奶已經走了，樓下被收走的廚房也歸還了，我們家用上了煤氣。煤氣可以隨開隨關、開大開小，做飯成為一件容易的事。

我有時做幾個家常菜，對我來說並沒有難度，炒菜就是熱油翻炒，撒鹽起鍋；有的菜在中途要加蓋一會兒，加蓋前有的菜略加水，有的菜自己會出水，炒蔬菜 基本就是如此。我對於做飯這件事，不喜不惡，不介意偶爾下廚。

記得讀大學時有同學來我家，我給她們下麵條，鍋中放雞湯，再加火腿、蝦仁乾和筍乾，煮開後磕幾顆雞蛋 ，再加入麵條和青菜，同學嘖嘖讚嘆，連說好鮮好吃。我以為自己廚藝不錯，直到來到美國。

美國的廚房明亮潔淨，一個爐台上有大小五個爐子，邊上一只大烤箱，有微波爐、大冰箱和洗碗機，還有一排白色櫃子。雖然只是公寓的廚房，已足以讓我驚豔。可是當我開始做菜時，才發覺自己毫無廚藝可言，做出來的菜食之無味，跟「鮮」字半點不沾。

我終於明白在中國之所以能做出可口食物，全是因為食材本身新鮮，中國活蹦亂跳的走地雞，跟美國超市硬邦邦、白花花的冷凍雞有天壤之別；每天早晨菜市場買來的新鮮蔬菜，跟美國一周購買一次的超市蔬菜也不可同日而語。很多年後，當我在朋友家吃到他們家菜園子新摘的蔬菜，才又嘗到那種食材新鮮，怎麼做都鮮美的味道。

老公比我早來美國，有在美國做菜的經驗。他在炒雞肉片時會加醋來提鮮，炒綠花椰菜時會放蠔油來添味，如此做出來的菜至少不再寡淡；杭州菜本來清淡，我到了美國也漸漸學會濃油赤醬。

我們後來買了房子，廚房更大更漂亮，最後買的房子是新屋，廚房按照我的理想來設計，有雙水池一大一小，中島台寬大獨立，有長長的吧台，台面皆是熠熠生輝的大理石。三面牆上絳紅色櫻桃木櫥櫃、雙門大冰箱、上下雙烤箱，還有爐子、洗碗機、微波爐都是珵光瓦亮的不鏽鋼表面。雖然廚房一路升級，我的廚藝卻並未提高，直到我開始在家工作。

這段時期兒子上高中，每天天濛濛亮就去上學，匆匆忙忙時常忽略早餐。中午學校十時開飯，下午二時半放學回家，肚子餓了，他自己吃方便麵。自從我在家工作，每天給他準備放學回家的愛心午餐，我從麵條、三明治開始，食譜日漸豐富，有壽司、春捲、蛋包飯、雞蛋灌餅、墨西哥捲等食物輪番上場。我在微信朋友圈曬兒子午餐的時候，一名多年的朋友感慨說：「最終是兒子成就了妳的廚藝，為母則強。」

此後，我彷彿打通任督二脈，廚藝蒸蒸日上，正是網路時代，學習分享不亦樂乎，可謂涵蓋大江南北，學貫中西美食。舉凡山東大饅頭、南京鹽水鴨、上海生煎包、廣東芋頭糕、台灣三杯雞，各式菜色皆是信手拈來；西班牙海鮮飯、義大利蒜香蝦、韓式炒米粉、法國舒芙蕾、英式司康、美式戚風蛋糕也做得有模有樣，烹飪成為我的嗜好之一。

自從我愛上烹飪，全家人的幸福感都提升了，尤其是疫情 期間病毒肆虐，一家人都被疫情困在家，何以解憂，唯有美食。