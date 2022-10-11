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兩打雞蛋

陸契

事情是發生在九○年代初期，那時我在加州中部B城工作。

下班後，我順著廣告上的地址，七轉八拐地尋找一家小超市，我是專門衝著廣告上的特價雞蛋而去的，七十美分一打白殼雞蛋，還買一打送一打；實際上只要三美分不到，就能買到一顆雞蛋，這樣誘人的好事我怎麼能錯過？即使花上汽油費，也還是合算的。

說實在話，我那時的年薪並沒有低到吃不起四美分一顆雞蛋的地步，我只不過是想盡可能地省錢，以後孩子來美國上大學，是要花大錢的。我這個做老爸的，有責任負擔他的教育費，我不能把錢都花光，讓小孩自己打工上大學。

我必須省吃儉用，又要竭盡可能注意營養，這三分錢一顆的雞蛋，就是像我這類人的心頭之好。從這家超市周圍環境以及停車場上停的汽車品牌與年份來看，這裡不是一個富裕社區，這樣的特價商品非常親民。

一進去小超市，我就直接去找雞蛋，拿起兩盒一打裝的雞蛋，就往出口處排隊付錢。如此便宜的雞蛋，我真想多買點，但是與人合租房子，三個成年人共用一個標準尺寸的冰箱，每人的使用空間有限；這次我只能買兩盒，記住這家超市的位置，下次再來買便宜貨。

排在我後面的是一名穿著普通、看上去是墨西哥裔的中年婦女，我感到奇怪，為什麼她的購物車裡沒有特價雞蛋？輪到我付錢時才知道，廣告上的特賣價格到昨天截止。收款員問我還要不要這些雞蛋？我搖了搖頭，空手離開了超市。

正當我朝停車的方向走去時，後面快步跟上來一名婦女，正是剛才排在我身後的女士。她叫住了我，把手裡拿著的兩盒雞蛋塞給我，嘴裡說：「我已經付錢了，你拿去吃吧！」

素不相識的她，為何要送我雞蛋？我一下子愣住了，我並不是因為貧窮，吃不起「高價」雞蛋，我只是捨不得吃原價雞蛋而已。我的第一個反應是我不能平白無故拿人家的東西，立即婉謝了她的美意。

她堅持要我收下，這樣推來推去也不是辦法，我就說要我收下可以，但是我要付錢。她故意把臉色一沉，說道：「我不是生意人，我不賣雞蛋。」我再一次愣住了。她趁機把雞蛋塞在我的手上，笑咪咪地說：「這是我的禮物，請收下。」說完就轉身離去。

我一直愣在停車場裡，看著她的汽車消失在我的視線中。

雞蛋 汽車 加州

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