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《老照片說故事》路邊小草不要踩

文、圖／白丁
作者一行和嚮導去逛步道。
作者一行和嚮導去逛步道。

聽慣了一首歌叫「路邊的野花不要採」，有沒有聽過一句話叫「路邊的小草，你不要踩」？我聽過這句話，在美國的黃石公園，聽一名嚮導說的。

黃石公園有許多步道，讓背包客自由行走，每條步道都有其個性。那次電話預約了一名嚮導去逛附近的步道，翌日上午，嚮導如約出現在路口，和我們一行七人及另七個互不相識的背包客見了面。嚮導名叫勞拉，自我介紹是退休的生物教員，然後她就說了那句很有含義的話：「路邊的小草，你不要踩。」

難道路邊的小草也要小心呵護？眾人聽了，都低頭盯著自己的腳下，自覺排成一字長蛇形的隊伍，小心邁開步子；為了避免踩到小草，一個個步子不穩，有點像喝醉酒，搖搖晃晃。

走了不久，前方也來了十幾個背包客；步道很窄，有的路段只容一個人過，怎麼辦呢？嚮導勞拉不慌不忙，先讓自己的隊伍停下，然後同對方商量，請他們排成扇形，慢慢從她身後走過去，這樣小草就不會受到重複踩踏，那十幾個背包客稍加思索，照辦不誤，只見人影晃動，小草們平安無事。

步行的隊伍時不時會停下來，因為勞拉會傳遞給每人一棵小草或一朵野花，還伴隨著花草的名字；有人聽不懂英文，那名字傳到最後一個人，不知道傳成怎樣了。大夥還不敢笑，忙著把那棵小草或那朵野花傳遞回去，讓勞拉放回她隨身的標本袋子裡。

出其不意的，前面的人竟雙手捧了一把沙傳過來，沙也有名字，不同的沙有不同的名字。就這樣，一把沙從前面傳過來，再從後面傳回去，很像小時候在幼兒園玩泥沙。

很快就走到一塊沙地，勞拉傳話過來，就地歇息，大夥兒圍著勞拉坐下，聽她介紹周圍的花草樹木。一會兒，勞拉指了近處一棵大樹，問大夥，大樹底部的一大塊樹皮去哪了？然後她自己回答，那是麋鹿低著頭磨自己的角磨掉的，估計那是一個月前的事。

勞拉又低下頭盯著地上看，有人問她看什麼？她說，看看有沒有狼糞，這附近有一個狼群，共十幾頭狼；她又扭過頭，瞄上另一棵大樹，樹上也有傷疤，「黑熊來過，挨著大樹搔癢癢呢！」勞拉邊說邊四下張望，幾個背包客嚇得跳起來，勞拉笑了，說那傷疤是兩年前留下的。

沿途看到一個小池子，透澈的泉水泛著藍色，更顯出周圍的冷清。有人提問，為什麼這裡的樹長得不高，又稀稀疏疏的？勞拉說是一九八八年的一場大火惹的禍，半個黃石公園幾乎燒掉了，再加上地熱的高溫和硫磺的侵蝕，樹木就遭殃了。不過，一片枯樹倒下，另一片新樹又長出來了，大自然有著旺盛的生命力，總是新舊交替、不斷更新。

一個小時很快過去了，隊伍臨解散時，我們七人都跟呵護路邊小草的勞拉握手，道一聲再見。我們也互相拉手慶賀，因為在這兒看到了人和大自然的和諧，這兒的荒野並不荒涼，這兒的動植物不受人類干擾，處處保持了大自然的原始生態。

步道 黃石公園 退休

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