《老物件情懷》老圍裙

媽媽為作者縫製的老圍裙。

這是一條老圍裙，我說它老，指的是年紀，而不是款式。尊稱它為圍裙前輩，並不誇張，因為它是一九七九年的產品，今年四十三歲，要是有圍裙博物館 ，它應該有資格占一席位。我記得清楚，因為一九七九年我升上中學，那年我十二歲。

我就讀的初中，學生要上家政課，家政課分為烹飪和縫紉兩部分。上烹飪課時，學生一定要穿著圍裙，以免把校服弄髒；我請求媽媽給我買圍裙，她溫柔地拒絕我的要求，然後積極地從家中儲存的布料中挑出一塊。

媽媽是縫紉高手，我的衣服、家人的被單、被套、枕頭套，以至窗簾等都是出自她的巧手。這塊布料底色是白色的，上面綻開淡雅的粉紅色和粉藍色花朵，氣質清新。選定布料，她把布鋪在地上，在布上面畫了線條和記號，然後剪下，動作乾淨俐落，一切準備就緒後，她走到縫紉機前，開始製作。

這台縫紉機是穩重的，簡直是龐然大物，用不上時蓋上布，根本就是一張桌子，用來堆放雜物。縫紉機安置了機關，在正中位置是一個活門，把門打開，把黑得發亮、沉甸甸的部分往上提，固定位置，桌子就還原本來面目，這是縫紉機的核心部分，我看它像貓兒安靜地坐著。它的末端是一個銀色的輪子，背上長著一根桿子，頭部向下伸出尖銳的鋼針，活像武器；這樣看來，它其實不是貓兒，而是怪獸。

媽媽坐在椅子上，把一個線捲套在桿子上，小心翼翼把線頭穿過針孔，將布匹壓在鋼針對下位置。縫紉機下面另有乾坤，原來是腳踏。她右手轉動輪子，帶動它旋轉，起跑後雙手扶住布匹，腳在踏板上不停地踩動，針上下快速跳動，布不停地往前進，鋼針刺過的地方，留下一條線的道路。

怪獸十分賣力工作，動作快速，大口大口喘氣，「軋……軋……」的呼叫。我拉來一把椅子，坐在她旁邊靜靜地看，我時常看媽媽操作縫紉機，可是光是看，總是學不來。她擔心我手指會被針刺傷，從來不讓我接觸縫紉機，但在學校縫紉課，我一定要學習操作縫紉機，這是我的隱憂。

熟能生巧，不用多久時間，媽媽就完成圍裙，我穿在身上，像試穿新衣一樣。我對於這件製品十分滿意，正打算把它脫下來，媽媽叫停，示意我站著不要動。她留心自己的作品，經過一陣思索，吩咐我把圍裙脫下，從剩餘的布料裁剪出一方，我好奇她有什麼打算。

原來她要在圍裙縫上口袋，這個口袋的特別之處是尺寸大，大得可以放下書和文具。雜貨店販售的圍裙款式甚多，有的有口袋，有的沒有，可是從未出現過掛上大嘴巴的怪模樣。不知道媽媽哪裡來的靈感，創作出這樣有趣的作品，的確是神來之筆。本來是普通圍裙，就是因為這個口袋，成為別具風格的傑作。

上烹飪課時我穿上這條圍裙，故意把書和大堆東西放在袋子裡，讓它鼓起來，引人注意。同學果然立即發現，紛紛前來欣賞這件創作。其中一名同學突然叫起來：「妳是袋鼠！妳這個是袋鼠的袋子，妳裝了多少個孩子？」其他同學聽到都笑了起來。

也有人說我身上掛上護心鏡，像穿上盔甲，預備上戰場；甚至有同學把手伸入口袋裡，胡亂攪動。老師也過來看個究竟，問我這件圍裙的出身，我自豪地回答她：「這是我媽媽為我縫製的。」老師聽了不住點頭，我理解她是衷心稱讚媽媽。老師應該也是縫紉高手，識英雄、重英雄，惺惺相惜，要是她們能夠認識，就可以交流心得，甚至合作創作新作品。

回家後，我迫不及待向媽媽報告我在課堂上出風頭的情況，好不得意。她聽了只是笑著說：「妳別傻氣，一件圍裙，有什麼了不起？人家只是取笑妳幼稚。」我感覺媽媽的臉上一直掛著笑容。

我每次上烹飪課，都是小心翼翼，生怕把圍裙弄髒。我的策略十分簡單，就是把煮熟食物這個步驟推卸給搭擋，火光洪洪，油和醬汁往往濺到她的圍裙上，烙下斑斑點點；相反的，我的圍裙就保持冰清玉潔，經過三年，圍裙仍然保持在最佳狀態。

升上高中，不用上家政課，圍裙退役，我把圍裙清洗乾淨，收藏起來。結婚後要下廚，我也沒有用它，由它躺在抽屜裡享受退休 生活。直到現在它仍然在抽屜裡過日子，養尊處優數十載，外形亮麗，一點也看不出它是高齡圍裙。與我在廚房並肩作戰的都是買來的圍裙，工廠大量生產，不必愛惜，一條用舊了，把它丟掉另買一條；唯有媽媽的手作圍裙，值得珍惜。

近年媽媽不再坐在縫紉機前，轉為鎮守電視機，我問她不再縫製日用品的原因？她只是輕描淡寫的說：「年紀大，眼睛發昏，連針孔也看不清，要是勉強操作縫紉機，恐怕把手指縫上。要用什麼，買吧！市場上款式多，品質好又便宜，犯不著辛勞。」

我追問她為什麼以前不願意購買現成物品，難道當時款式少、品質差、物價高？她漫不經心的回答我，因為年輕時年輕，如今老了就是老了。年齡和智慧果然往同一方向發展，她的說話充滿哲理，不是我這種俗骨凡胎可以理解。

縫紉機安置在房間一角，上面雜物堆積如山，長期投閒置散。有一次我問媽媽，縫紉機是否還可以運作？答案是可以；不過它大概了無生趣，早已經放棄自我。

媽媽為我縫製過不少用品，衣服、布袋、書包都早已消失，老圍裙是碩果僅存的作品，一定要珍藏。因為我知道，媽媽不會再為我縫製圍裙了。