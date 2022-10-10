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迷路記

劉水荷

説到迷路，有人說這就是「路癡」，我覺得自己並不「癡」，只是不知為什麼，就是不會看地圖。我在家中排行老三，上有兄姊，下有兩個弟弟，自小我個性執拗、自閉，平時宅在家中，看書寫字，甚至發呆，很少出門，家中有什麼雜役、差遣，他們都會代勞。就算出門，我也是跟在家人們的後面，從來不學著認路，連住家附近的環境也不熟悉，難得一次去買饅頭，結果迷路了，還是碰到哥哥，才把我帶回家。

移居美國後，積習難改，生活是兩點一線，家到學校，或是家到公司；婚後出門逛街採購，不是跟在先生的後面，就是先生接送。有一天下班回家，碰巧路上施工，經過幾個車輛改道指引牌繞路後，我被轉得昏頭轉向，突然發現我迷路了；此時正是深秋，天色漸暗，頗有涼意，我卻急得滿頭大汗，在陌生的社區轉了很多圈，就是轉不出來，急得眼淚都掉下來了，還是找不到出口。

社區的路上，找不到任何一個人，想問路都難，心急如焚的打電話給先生，「我迷路了，麻煩來接我。」他問我：「在哪兒？」我説：「不知道啊？」他說：「不知道地點，要怎麼接妳？」他要我找路標指示牌，轉了半天，只看到一八七街，至於和什麼街交界？我不清楚。

先生説遇到這種情況，他也無計可施，我像熱鍋上的螞蟻，又急又慌，該怎麼辦呢？正巧這時，看到路邊一戶人家的女主人回家，趕忙上前求救，原來左轉出去拐兩個街口就是出口，感謝上帝保佑。

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