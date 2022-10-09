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《老物件情懷》十九歲的壓麵機

文、圖／紅山玉
手工壓麵機。
手工壓麵機。

二○○三年剛到加拿大魁北克，我們就發現了本地麵粉十分筋道，和中國的麵粉截然不同。

我和先生到處尋找壓麵機，幾經周折，終於在離我們家大概二十公里外的小鎮上，找到了一台手工壓麵機。

小傢伙全身由不銹鋼製成，體積不大，長寬高三十公分上下，重量卻足足有十幾斤，壓麵機印著「山東龍口」字樣。那時候市面上還很少有華人開的食雜店，更不用說販賣來自中國的日用品。

得到了這個小傢伙，我們如獲至寶，從此麵筋十足的加拿大麵粉找到了伯樂；有了小小的壓麵機，喜歡手擀麵的我找到了好幫手。這台手動壓麵機可以製作麵條、餃子皮、餛飩皮，一機三用，小壓麵機成了我家不可缺失的一份子。

現在市面上早已經有了各種各樣新式的壓麵機，但對我家來說，那台已經十九歲的壓麵機從來就沒有離開過，它見證了我家由三口之家變成四口之家。

到如今，孩子們已經長大，我們也逐漸變老，唯有那台小壓麵機仍然有著不變的容顏，它仍然光潔如新、明亮如鏡。

看到它，就想起當初移民到魁北克的日子，看到它身上的「山東龍口」四個字，就想起它是我們在本地見到的、第一部來自於故鄉的進口機器。

至今壓麵機仍存在，我們歡喜依舊。

加拿大 魁北克 餃子皮

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