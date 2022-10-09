一九五七年「反右運動」中，右派帽子滿天飛，我父親被套上右派帽子，連他自己都不知道原因。

父親是早期南京金陵大學的畢業生，該大學是美國人用滿清政府的庚子賠款返還中國，在中國創辦的大學之一，畢業後父親從事中學教育 工作。中共 建政後，對這些舊知識分子進行多次思想教育、政治審查和洗腦改造，然後才繼續錄用。

父親經過一年的學習改造，接受肅反運動的檢查，最後結論是「政治歷史清楚」，不是「政治清白」。因為畢竟是舊知識分子，到了一九五七年為了聽從黨的號召，幫助黨整風，在大鳴大放運動中寫了一張大字報，其內容是：黨封鎖新聞消息。

因為他在當時是二級中學教師，屬於高級知識分子，有資格閱讀到受控制的小報「參考消息」，這個小報當時是專門提供給高級幹部閱讀參考的。所讀到的內容在一般報紙如「新華日報」、「解放日報」等報紙上是沒有的，所以他放了這條意見。意見中並沒有反黨，所以在當時運動中並未受到處分。但兩年後，在又一次「反右傾」政治運動中，父親竟遭到「開除公職、留用察看、工資降二級」的處分。

父親多年的教學工作被取消，只能充當清潔工，在這崗位上一幹就是二十二年。在這二十二年中，歷次政治運動都是活靶子，特別是在文革中，經常被批鬥、毆打、侮辱，幾乎死去活來，多次想輕生，又怕增加一條自決於黨、自決於人民的罪名，只得接受煎熬。

其實他當時在內部已經被套上了「中右」的帽子，因為「中右」只是在內部控制，不對外宣布；直到二十二年後有一天，接到一紙通知書：脫去「右派」帽子，父親才知道自己當了二十二年的右派分子。

右派帽子摘了，但是處分沒有撤銷，公職沒有恢復，工資沒有補發，更沒有恢復原工資級別；其他人的工資早就調高了，可他仍然只是五十七元的清潔工。

一個早期的高級知識分子，就因為「黨封鎖新聞消息」這幾個字，不但自己帶著遺憾離開了人間，還株連了三個子女不准上學、不給工作、不給生活出路，葬送了一輩子前途。