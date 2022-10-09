我與台灣家庭的骨肉情

三十一年前，我第一次從中國來到美國，除了感到人生地疏之外，連祖國的語言文字也似乎變得陌生了。於是我除了在教堂、圖書館使勁學習免費英語、多看世界日報 以求適應新生活外，想出了去美國華人 家庭當保母、做管家的方法；主要是想熟悉美國華人家庭生活，進一步了解美國人乃至融入美國社會，作為我的主攻方向，一方面也好解決我的生活問題。

於是來美國兩個月後，就在世界日報招聘欄上找到了第一個工作機會，那是波士頓某區的陳家，一個台灣知識分子家庭。先生是一名電腦工程師，早出晚歸，溫文爾雅；太太是一名化妝品營業專家，端莊大器，在家辦公，隔三差五要濃妝豔抹，開班教授化妝專業、外出推銷名牌化妝用品。

這是一個殷實的中產家庭，膝下一對兒女，男孩七歲，女孩四歲半，我的主要任務是照顧小女孩和烹飪家務。由於太太是台大文學系畢業的文化人，和我專業學歷相當，所以一見面就比較談得來，晚上就讓我帶著她的女兒一起睡。

起先，我們的關係是客氣的，表現在互相示好和讚美，陳先生夫婦喚我「阿姨」，讓小孩叫我「婆婆」。他們時常稱讚我的烹飪技術好，注意色香味等。我呢，一心一意地只想把家務做好、把孩子帶好，熟悉他們的生活規律；但是畢竟相處時間不長，兩岸同胞初次見面，互相還防著點。直到有一天，關係突然轉好，跨進了一大步。

事情是這樣的，小女孩在我的帶領下，每天下午在室外散步、在草地上滾爬唱跳；晚上在床上聽故事讀詩詞，好學而聰明，可謂是我生活中碰到的小天才。她細小的胳膊腿也都慢慢健壯起來，以至可以和她的小哥哥對比拳腳，她也對我日益親近，情如祖孫。

有一天晚上在床上，她突然對我說：「我媽媽不是老大。」言外之意，對她媽媽可能有所不滿、不敬。我立刻意識到我的反應必須小心，否則會影響親子之情，於是回答她說：「寶寶有一個親媽媽，就是周XX，有一個親爸爸就是陳XX，台灣還有一個親奶奶。婆婆我呢？是妳的爸爸和媽媽請來照顧陪伴你們的。爸爸媽媽辛苦工作養活我們、愛我們，我們也愛他們。」

誰知道第二天，陳太太就激動地告訴我，他們在女兒的房間內裝了竊聽器，我的話她都聽到了，並說從此以後要把我當作家裡的長輩看待。

就這樣，我們的關係有了質變，真的是互相信任、無話不談了，包括透露她和先生的戀愛經過、親密程度等隱私 。

他們是虔誠的基督教信徒，每天三餐前都要輪流禱告（小女孩也會琅琅上口地禱告，例如說：謝謝天父賜給我們桌上美好的飲食；仰望天父保守我的爸爸媽媽婆婆哥哥身體健康等），每周日都要去教堂做禮拜。每個月都有小區域的台灣朋友來家中讀經聚會，這些活動他們都邀請我參加；還介紹我與教友、牧師們相見相識，誠請我參加研讀聖經的慕道友班等。

陳太太甚至在外出開促銷會時，都向與會者介紹我是她的秘書，這些種種活動，使我大開眼界，擴大社交面，結交不少台灣朋友，有更多機會了解華人在美國的生活模式。我深深感受到台灣朋友的真誠、善良、互相尊重，與互相扶持的美好品德。

四歲半的小女孩溫蒂，與花甲的我是忘年交，這是怎麼一回事呢？且聽我細細道來。

女兒把我申請來美國，可是我還有個兒子，是個留美學生，三年後回國探親，卻因為傳布了一些美國的市場經濟和三權分立的政治制度，被加罪為「反革命煽動罪」而坐牢，出獄後又被戴上「資產階級自由化」的帽子，再次遭拘押尚未判決。

老媽我身在海外，心心念念牽掛，擔心相隔萬里的兒子吉凶未卜，這種心情不時流露出來，就變得沉默、憂鬱、悶悶不樂。小溫蒂從她爸媽那裡依稀知道我的心事，懂事的她常常會透露出同情和安慰，例如不忘在禱告裡帶上「仰望天父讓我舅舅早日回到美國來」的祝願。

有一天我正在做飯，小溫蒂在我身邊察言觀色找事幫忙，後來她拿起一塊抹布在地上使勁地擦，不停地擦，一會兒仰起小臉，認真地問我：「婆婆，這樣您總開心了吧？」天哪，她才四歲半啊，就會悲天憫人了。當時我感動得心潮湧動，淚水滾滾。

她聽我說過，我的女兒在嬰兒時期會跳躍得像小青蛙一樣可愛，她就在床上裝作青蛙跳，還不斷問我：「姑姑是這樣跳的嗎？」當我回答：「是的。」她就會說：「我就是姑姑呀。」討我歡心。我們每天下午出去散步前，她攜帶的零食中，也不忘幫我帶上一根香蕉之類的點心。

在做家庭作業時，她就一定要叫我老師，不叫婆婆，還用她媽媽的打印機給我複印格子紙，供我寫字畫畫。七個月內，我把聖經當字帖，抄寫了大半部，她是那樣的聰明可愛。

當我們排練好了節目，就宣布開演唱會了，那時小溫蒂就變成演員，載歌載舞閃亮登場，我就是報幕員和吹鼓手，一手吹口琴，一手把小板凳當皮鼓拍得砰砰響。

布娃娃和玩具阿貓阿狗們是觀眾，席地而坐圍成半圓形，然後她的媽媽，也就是陳太太則雍容華麗、濃妝步入，儼然像貴賓，假戲真做，好不熱鬧，最後當然獲得熱烈的鼓掌和獎賞。

小溫蒂的體貼善良和進步成長，使她有了一個快樂的童年，更使得全家充滿歡樂，讓陳先生和陳太太放心、安心工作；也使我暫時忘卻憂慮，幫我度過了最沉重的心理壓力時期，我和小溫蒂就這樣成了心心相印的忘年交。

有一個晚上，我兒子忽然打來了長途電話，告知「他被無罪釋放了」，這真是天大喜訊。陳太太得知這個消息，立刻帶領先生、兩個孩子和我，一起到臥室床前齊齊雙膝跪下，流淚禱告、感謝上帝。我更是悲喜交集、激動得嚎啕大哭。

此時感悟名句：「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識。」更是感恩送給我溫暖，猶如骨肉親的台灣鄉親。