看到英國伊麗莎白二世女王逝世，哀悼的民眾排隊綿延數公里，不禁想起當年蔣介石辭世的過往。

記得那是一九七五年四月五日一個風雨交加的夜晚，外子從收音機聽到老蔣總統去世的消息，哽咽相告後，泣不成聲；新聞陸續報導，很多老兵如喪考妣：「總統啊！您老人家不是答應要帶我們回去嗎？」幸好小蔣總統任內努力致力於開放大陸探親，讓這些離鄉背井的老兵，終於可以少小離家老大回。

屈指算來，老蔣總統從一九四九年率領兩百萬軍民遷台後，勵精圖治，毋忘在莒，當時成為許多人的精神領袖；常聽大學同學說，她們讀高中時，代表出席總統府前的國慶日慶祝大會，不管風雨多大，他老人家一走出總統府，立刻雨過天青。

為了讓民眾有機會表達悼念之意，治喪委員會特別在台北市的國父紀念館設置靈堂。記得當時我正懷著老大，但心心念念想謁靈，所以還是挺著肚子，跟外子一起加入九彎十八拐的排隊行列。

記得臨出門前，我習慣性地像以往一樣要塗點口紅，以免看起來面有菜色，當下立刻被外子制止，還提醒我是去哀悼，不是赴宴。

我讀師大英語系的表妹，帶同寢室的幾個美國留華學生一起謁靈，她們看到現場很多人嚎啕大哭，十分不解，表妹解釋：「這些老兵當初追隨老總統來台，所以擔心他過世，反攻大陸就無望了。」老美說：「地球少了任何人照常還會自轉，我們美國人不會這樣，總是往前看，觀察繼任者怎麼帶領國家往前走。」

我同意，世上沒有一個人是不可或缺的，但「死有重於泰山，有輕於鴻毛」。聽新聞報導，這次有人為了向英國女王 致敬，一排就是十三個小時，葬禮前一天更得漏夜排上一天，英國人認為女王給了他們七十年無私的奉獻，他們為她等二十四小時又算什麼？

總部在紐約的七號電視台記者表示，他不敢想像紐約人如果得排上十三至二十四小時，會怎麼反應？我想在美國這個族群已近撕裂的社會，那些動輒姦殺擄掠的不肖分子，恐怕更要趁機聚眾滋事了。

不容否認，這次不管是排隊謁靈哀悼，或是葬禮當天沿途夾道恭送女王，英國人充分展現高度自制、井然有序。在西敏廳外瞻仰女王靈柩的人龍中，還看見英國前首相梅伊悲傷身影，跟隨夫婿也默默在列，並沒見隨扈開道讓他們優先謁靈，這大概又是中西文化的另一個差異了。

往者已矣，新上任的查理三世 國王，看到英國人對女王如此愛戴，一定也會自省，如何子承母志？「舜何人也，予何人也，有為者亦若是。」

二○一七年的電影 「可可夜總會」（Coco）有句電影對白：「一個人最終的死亡，是被所有人遺忘。」唯有自期，要像太陽，走到哪裡，哪裡亮，而不要像月亮，初一十五不一樣，才能讓人懷念。