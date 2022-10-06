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「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

《老照片說故事》老帆船的懷念

文、圖／立青
照片是作者攝於一九八四年五月波士頓港。
照片是作者攝於一九八四年五月波士頓港。

台灣四面環海，但是要看到帆船也不容易，我的第一次經驗是在台北圓山劍潭邊，哥哥教我划船，突然一艘帆船就出現在我背後的水面上。帆船非常安靜，一點聲音都沒有，張著一幅破舊的大帆，由老漁夫一手操舵，另一手撒開魚網，然後徐徐地收網，動作有快有慢，協調有序。

雖然一網只收得十幾條小魚，但是滿足的笑容掛在他臉上，心想晚餐飯桌上的菜已經有著落。我們欣賞完這場精采漁家樂，才慢慢地划開，老漁夫的家常成為我對帆船的嚮往。

小時候愛看海戰電影，耳熟能詳加勒比海海盜和官兵作戰、英國大戰西班牙「無敵艦隊」的故事，以及骷髏旗、獨眼罩、鐵勾手的造型。小朋友都以手臂當寶劍來決鬥，一手叉腰，嘴裡還要發出「鏘鏘」聲，百玩不倦。電影「美人如玉劍如虹」（Scaramouche）、「金銀島」（Treasure Island）和「小飛俠」（Peter Pan）更是經典，隨時都能表演一段情節。

中學時代在香港的叔叔應我要求，手提帶來了一盒「戰船塑料模型」，價格不菲，重量不算重，但體積頗巨大，被叔叔抱怨很久，我則開心得到夢寐以求的禮物。打開後各式零件，看得我眼花撩亂，搬出英文字典努力查詢，媽媽說這輩子沒見過我如此用功。

廢寢忘食的辛苦組裝，大件頭如船體、甲板、風帆、桅桿等都算好辦，而上千件的小部件真是費工費時又費眼力，花了三個多月課餘的時間才完成裝配。成品體型雄偉碩大，帥透了，放置在我書架頂端，享受戰船的榮耀，朋友來訪必定要被我導覽炫耀一番。

說明書介紹這艘帆船「憲法號」（USS Costitution）是美國海軍最有名的三桅風帆護衛戰艦。一七九七年於波士頓落成下水，該艦總長六十二點二米，寬十三點六米，排水量二千二百噸，航速十三海浬/小時，裝備二十八門二十四磅和十門十二磅火炮，船員四百人，為紀念美國憲法頒布而命名。

一八一二年，憲法號立下顯赫戰功，先後在三場海戰單獨擊毀或俘獲四艘英國戰艦，且沒有受到嚴重傷害，為憲法號贏得「老鐵殼」（Old Ironsides）稱號。這艘戰艦曾環遊世界，到過中國廣州，自一九三四年起就在波士頓對外開放，目前也是觀光景點「自由之路」的地標之一。美國海軍在二○二二年六月指派法瑞爾中校擔任新艦長，是該艦二二四年艦史上首位女性艦長。

一九八四年五月我到波士頓出差，周末趁空檔去遊覽，第一站就是到美國革命發源地──波士頓港口追念「茶葉事件」。同時圓夢去參觀停泊在港內的憲法號本尊，雖然沒有張開風帆，但也英姿煥發。我迫不及待地跳上了船，向艦尾國旗行過禮，接待的女兵欣賞我的禮貌，特別為我導覽並驚奇我對憲法號的了解，殊不知甲板上的每吋裝備，我都曾經「接觸」過。

然而內艙才是要探索的秘密，沒想到艦長室非常寒酸，床位窄狹無法伸腳，艙內要低頭行走，海員連床都沒有，僅是帆布吊袋像蝙蝠般掛住在大砲上端；說實在的有點失望，也暸解海軍是很辛苦的。

下船前忍不住詢問：「廁所在哪裡？」女兵笑指船頭的兩個圓洞口，說道：「這就是直到如今海軍稱廁所為Head的原因」，我不禁莞爾，但也真為新上任的女艦長擔心。

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