一九八二年，我和女朋友相識不久，幸好我們的父母都是北京醫學 院的老同學，互相知根知柢，我和女朋友很快就陷入熱戀。她的父母在太原市的山西省立醫院工作，關係頗多，人脈關係很廣。

女朋友那年大學畢業，她父母獎勵她一輛全新的鳳凰牌全鏈套自行車。當年自行車是緊俏商品，需要購物券和指標，能搞到新的名牌車很不容易；新車擦得光亮，騎起來輕快，女朋友十分得意。

我家當時剛剛搬進北大醫院的新家屬樓不久，院子裡總共要建三棟大樓，由國營的建築公司興建。我們搬進的樓是第一棟，完工不久；另外兩棟大樓還在施工期間，磚堆排在離我家八、九米遠的地方，磚排起來像一排圍牆，工地裡一片繁忙景象，機器聲響頻傳。我那天下夜班，白天在家，女朋友來我家時，把她的新自行車停在磚牆旁邊。

我家住在一樓，一會兒就聽到院子裡有人喊：「誰家的自行車？」出門一看，工地裡的一部鏟車後退時把磚牆撞倒了，磚塊都砸在新車上，趕快把磚塊刨開，發現新車已經慘不忍睹，前後輪擰成麻花了，車架扭曲，新車完全報廢。女朋友則是欲哭無淚，後悔莫及。

我們馬上找工地負責人也就是工長領班陳師傅，一開始陳師傅就是不講道理，狡辯說：「誰讓你把車停在磚牆旁邊的？」我們回答說：「我們家就住在這裡，停車在家門口理所當然；你們工人工作期間出了事故，開鏟車撞倒磚牆，幸虧當時沒有人在附近，否則會出人命的。」

陳師傅不再爭辯了，說要匯報和請示上級如何處理，讓我們三天後來找他。我們問他：「我們可是沒有交通工具了，怎麼辦？」陳師傅回答說：「我的職責是向上級匯報，再通知你們怎麼處理和補償」。

三天後，我們到工地的木板房找工長陳師傅，房裡瀰漫著劣質菸草的味道。只見他蹲在長板凳上，抽著菸、喝著茶，對我們說：「請示過上級了，最多只能賠你們新自行車的價錢，至於你們的交通工具，你們自己解決。」

我們問他：「自行車是我們唯一的交通工具，我們每天都需要騎車上班，你只賠我們錢，沒有購物券和指標，我們還是買不來車呀。我們就要你們公司賠一輛全新的鳳凰牌自行車。」這時陳師傅回答說：「賠你們錢，這是我所能做到的最好結果，也是全部我所能做到的，你們要是不同意，我也沒辦法。」他一副無賴的嘴臉，讓人無言以對。

我們都要全職上班上學，實在沒有時間和這種人打交道，經過商量之後，決定接受現金賠償。可問題又來了，現金需要數周後才能拿到，只有耐心等待。後來我們才了解到，當時的建築工人和工長根本沒有權力接觸到現金，為了找到錢，在上司默許的情況下，工人偷偷地把工地的建築材料賣給農民包工頭，以換取現金。

當年改革開放剛剛開始，人們想盡辦法賺錢，為了賠償我們的自行車去變賣建築材料，這是我們知道的情況，天曉得不知道的事情還有多少？當時也沒有電話，我們每周都去工地找陳師傅，經常吃閉門羹。折騰了三個月以後，我們終於收到賠償金了，從那以後，我們停放自行車一定要找一個安全可靠的地方才放心。