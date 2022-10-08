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影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

歡場女兒情

文、圖／黃思義
錦絨當舞女時，風華正茂的照片。
錦絨當舞女時，風華正茂的照片。

日前網上充斥著蘇文萊逝世的消息，對在海外的越南人來說，或許不知道蘇文萊是誰。但他們一定聽或看過「夜晚裡的巴黎」所發行的越語綜藝表演光碟，蘇文萊就是這些光盤的創辦和發行人。

現今的演藝圈，一有風吹草動，網路資訊馬上排山倒海而來。這使我記起小時候在越南轟動一時的「錦絨案件」，那時全靠著記者們一點一滴地搜集新聞，要一睹事故的全貌，還得看遍各大報章的報導。

錦絨自小喪父，為貼補家用，她在西貢一家高級餐廳當侍者，天天聽著流行歌曲，看著客人婆娑起舞，耳濡目染，又接觸到三教九流的客人，十九歲就下海當舞女。年輕、漂亮、衣著作風前衛，當時錦絨成為南越西貢紅極一時的舞孃。

一九六三年，越戰正酣，很多人選擇醉生夢死來逃避硝煙戰火，錦絨在西貢金山舞廳認識了陳姓工兵中校，成為他的新寵。陳妻得悉丈夫的貓膩，屢次警告錦絨，初涉歡場的錦絨陶醉在陳中校的甜言蜜語、金迷紙醉裡，對此充耳不聞。陳妻惱怒之下，雇人用強酸毀了錦絨容貌。

爭風吃醋本是常事，但潑硫酸在越南還是頭一次聽到，一時報章天天報導這起事故，驚動了總統顧問夫人；她下令徹查，陳中校行為不檢點被去職，陳妻與同夥以謀害罪被移送法辦。當時越南醫院沒有能力治療強酸灼傷，錦絨獲政府支助飛往日本，可惜三個月後，南越政權被推翻，冤案不了了之。

當年的日本醫學只能保全錦絨的生命，對毀容、失明無能為力。錦絨傷癒返國，家財用盡後竟淪為乞丐，胸前掛著以前和陳中校的合照，在西貢最熱鬧的濱城市場前行乞。當時兩名作曲家日銀、維中，同情錦絨的境遇，合作譜了一首「歡場女兒情」（Tinh Ky Nu）的歌曲。

南越淪陷後，新政權取締行乞，錦絨從此銷聲匿跡。幾年前，一名曾住在越南堅江省的朋友，閒聊中和我提起一件怪事，他的隔壁鄰居是一個容貌全毀、雙眼失明的賣彩券老太太，孤零零在家中去世，死時手中緊緊抱著一張一個美女和中校軍官的合照。唉！誰說歡場沒真情？

越南 日本 醫學

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