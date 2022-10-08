「叩叩叩」，敲門聲穿透門上的毛玻璃，屋外是細雨黃昏，典型的西雅圖近郊深秋。「啪啪啪」，來人繼續敲著，看來不是亞馬遜送貨的，只有鄰居會鍥而不捨，我趨步開門。這裡的鄰居很熱情，送鬱金香、熱麵包，還會送南瓜，有一次竟送來一個七成新的單人皮沙發，說是自家放不下了，不嫌棄就拿走。

果然，格里站在台階下，拖著一個平板車，好像不久前萬聖節 的小孩們，拉著小車來討糖。雨絲染髮，格里藍眸幽亮，遞給我一個塑料袋，並說：「我在果園買了蘋果 ，你喜歡做蘋果派或蘋果醬嗎？盡管拿，感恩節快到了。」

前庭頂燈照耀下，那些蘋果在車上木箱裡閃著光，是上好的蜜脆（Honeycrisp）蘋果。我一下子明白了，格里與其說是來送蘋果的，不如說是來提前感恩的。

半年前，我居住的半圓形小巷，有猶太人、韓裔、捷克人、巴拿馬人、加拿大人、墨西哥人等，十二戶膚色不同的鄰居組成小區，透著不安，一份區委會的電郵讓人們陷入傷悲。

格里的太太琳達腦瘤手術後，恢復不暢，醫生預測在六個月內，她的語言處理能力會逐漸喪失；當下有跡象，她與人交談時，反應遲鈍，費時費力才能吐出正常的句子。

格里和我在街坊聚會時聊起，如果到最後關頭，只能準備一些寫著「吃飯」、「喝水」、「上廁所」之類的生活必須詞彙紙條，與琳達交流，共體時艱。這對看上去過了半百的恩愛夫婦，生活瞬間天翻地覆。

區委會徵求意見，能否大家每周給格里輪流送兩天晚餐，減輕他上班來回通勤三小時後，還要做飯的壓力，也為他迎接挑戰做個過渡。「不必準備特殊的佳餚，只要從你的晚餐中撥出一些即可」，這話聽得我鼻子酸酸的，又頗感動。眾人二話不說，用表格列出要帶的拿手菜和日期。

西方人鄰居自然是西方食品，番茄肉丸、牛肉土豆、烤雞腿、炸雞翅……；我則填上鄰居聚會時，大家最愛吃的鍋貼。

給送他鍋貼約在傍晚六時，一路走去，遠處普吉海灣的波光粼粼，長天一色，更遠處的奧林匹克山峰白雪皚皚，與暮色齊飛。疫情的瘋狂逼我戴好藍口罩 ，我按下門鈴，拿著盛著鍋貼的一次性鋁盒，和出門的格里打招呼；格里鞠了躬，一雙標誌性笑眼，感激地看著我捧在手中、仍然熱騰騰的鍋貼，夕陽下我捕捉到笑臉中的淚光閃閃。

鄰居定期的送餐活動，三個月後改成隨意的型式。萬聖節晚上，扮成妖魔鬼怪的小孩們不斷敲開格里的門，喜氣洋洋地拿回討來的糖；看著他門前繽紛的彩燈，我斷定格里沒有被命運擊倒，依舊像過去一樣鮮活。

於是，我套上兒子的熊頭熊爪萬聖節服，捂上黑口罩，端著剛剛煎好、底部焦黃的海鮮鍋貼，敲開了格里的紅門，想給他一個驚喜。

格里門內，地上放著一個盛糖的大彩盤，小鬼來來往往，他顯然沒看敲門的人，只顧彎腰從盤中抓大片的荷西巧克力。見我這個大鬼沒掏出任何裝糖的傢伙，他有些困惑，攥糖的手懸在空中。

我把藏在背後的鍋貼托出，報上鬼節的通關密語：「給糖還是遭殃？」他仔細看看我，又看看被錫箔紙蓋好、盛著鍋貼的一次性鋁盒，驚喜大笑，並說：「我不認識你，但我認識這個盒子，好吃的東西。」他接著說：「吃糖嗎？多拿些，你不吃的話，給你兒子拿去。」

我問：「琳達好嗎？」「還好。」「琳達，鄰居送妳愛吃的炸餃子了，還記得他嗎？」格里招呼客廳裡正在看電視的琳達。

原本掛滿笑意的琳達，那個常在前庭後院忙碌的琳達，碰見我總是聊幾句的琳達，此刻緩緩地對我招招手，目光游離，沒說話；我的心隨著她的目光，上下顫抖。然而讓我顫抖的心振奮的是，格里永遠面帶微笑，找不出一絲憂鬱和煎熬，至少在眾人面前，想必他是不願分享痛苦的人，只想輸出喜樂。

就像今夜，細雨飄在他笑臉上，帶著果園秋來秋去的成熟。蘋果油亮油亮，探頭探腦，等待我用雙手去接納。

「多拿些，多拿些，你看我有這一車呢，」他塞給我一大袋後，轉身拉車而去，抖擻的身影，隱沒在鄰家花叢中的小徑。此後，小巷深處一家一家的主人，公司高管、退休醫生、小學老師……會在雨幕中回味那雙笑眼，寫滿感恩、堅韌和樂觀。