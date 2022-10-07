我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

課餘當保母

秀綠

七○年代初，我來美國留學，當時一個學分收費三美元，現在聽起來似乎是不可思議的便宜。但當時是新台幣四十元兌一美元，對家境清寒的我，仍是沉重的負擔，因此只好開源節流。

學校的布告欄常有不同工作的機會，如照顧寵物、院宅清潔、割草施肥、維修籬笆、室內打掃、臨時保母等，這些工作我都無任何經驗，但臨時保母似乎可試試。這則廣告吸引了我的注意，「四歲男孩，一周二次，星期二和星期五，每次下午三小時，時薪兩元五十分」，估算每周可賺十五元，確實很吸引人，經過簡單面試，我得到這份保母工作。

四歲的艾倫是我在課餘當保母要照顧的美國小娃兒，金髮碧眼，皮膚像棉花一樣的柔軟可愛。他很能說唱、愛叫、愛鬧，懂得撒嬌，也會耍賴皮，但嘴甜如蜜糖。「我愛妳」是他最常說的話，也最令我招架不住。

短短的一句「我愛妳」，包含了很多意思，「妳有沒有聽到外面冰淇淋的叮噹車？」「我很無聊，可以陪伴我盪鞦韆嗎？」「可以陪伴我看電視嗎？」儘管有那麼多不同方式的「我愛妳」，還是讓我無法消受，只好乖乖投降。艾倫笑嘻嘻的臉蛋、肥肥的小胳臂、軟軟的擁抱，誰能對這麼一個小天使硬起心腸來？

帶這麼大的小孩，還得有天真的童心和豐富的想像力，艾倫總有問不完的問題：「狗狗為什麼不上床睡覺？」「妳會不會眨眼睛？」「聖誕節什麼時候到來？」「愛咪為什麼是巧克力色皮膚？」「我不喜歡試衣服的顏色。」孩童的眼光最純真坦率，明亮的瞳孔充滿真實。

艾倫沒有兄弟姊妹，一架彩色電視機是他唯一的夥伴，卡通影片如頑皮豹、兔寶寶、唐老鴨、大力水手、芝麻街、米老鼠俱樂部都是他的最愛。我和艾倫這個異國小天使，相處近一年的時光，他讓我保有了純真善良的童心。

記得第一次拿到十五元的工資，我買了一個小型的食物處理機（food processor）寄給母親，讓她在狹小的廚房中省了不少烹煮的時間。

這個課餘工作，我學會了如何在逆境中生存，如何和赤子之心的孩童相處。如今有了自己的孫子，他們精力充沛，「我愛妳」這口頭禪也常掛嘴邊，「艾倫這娃兒」勾起了那段當保母的難忘時光。

天使 聖誕節 面試

上一則

007慈善拍賣會落槌總額逾770萬美元 超越前3次拍賣總和

下一則

松金翅雀之死

延伸閱讀

南加華男刺死婦女後 與警對峙3小時 投降時多處自殘

南加華男刺死婦女後 與警對峙3小時 投降時多處自殘
陳喬恩曬夫妻照 慶祝相愛三周年

陳喬恩曬夫妻照 慶祝相愛三周年
北加中半島驚傳斬首案 現場超血腥 到場警員嚇傻

北加中半島驚傳斬首案 現場超血腥 到場警員嚇傻
人工智慧畫作竟奪博覽會大獎 人類畫家怒罵「作弊」

人工智慧畫作竟奪博覽會大獎 人類畫家怒罵「作弊」

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
世界展望會董事長鄒開蓮在職涯轉換後，開始能放下壓力，也能做更多不一樣的事。(記者余承翰／攝影)

曾是跨國企業CEO 鄒開蓮學會放慢再享受當下

2022-10-01 07:00

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布