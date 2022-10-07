七○年代初，我來美國留學，當時一個學分收費三美元，現在聽起來似乎是不可思議的便宜。但當時是新台幣四十元兌一美元，對家境清寒的我，仍是沉重的負擔，因此只好開源節流。

學校的布告欄常有不同工作的機會，如照顧寵物、院宅清潔、割草施肥、維修籬笆、室內打掃、臨時保母等，這些工作我都無任何經驗，但臨時保母似乎可試試。這則廣告吸引了我的注意，「四歲男孩，一周二次，星期二和星期五，每次下午三小時，時薪兩元五十分」，估算每周可賺十五元，確實很吸引人，經過簡單面試 ，我得到這份保母工作。

四歲的艾倫是我在課餘當保母要照顧的美國小娃兒，金髮碧眼，皮膚像棉花一樣的柔軟可愛。他很能說唱、愛叫、愛鬧，懂得撒嬌，也會耍賴皮，但嘴甜如蜜糖。「我愛妳」是他最常說的話，也最令我招架不住。

短短的一句「我愛妳」，包含了很多意思，「妳有沒有聽到外面冰淇淋的叮噹車？」「我很無聊，可以陪伴我盪鞦韆嗎？」「可以陪伴我看電視嗎？」儘管有那麼多不同方式的「我愛妳」，還是讓我無法消受，只好乖乖投降。艾倫笑嘻嘻的臉蛋、肥肥的小胳臂、軟軟的擁抱，誰能對這麼一個小天使 硬起心腸來？

帶這麼大的小孩，還得有天真的童心和豐富的想像力，艾倫總有問不完的問題：「狗狗為什麼不上床睡覺？」「妳會不會眨眼睛？」「聖誕節 什麼時候到來？」「愛咪為什麼是巧克力色皮膚？」「我不喜歡試衣服的顏色。」孩童的眼光最純真坦率，明亮的瞳孔充滿真實。

艾倫沒有兄弟姊妹，一架彩色電視機是他唯一的夥伴，卡通影片如頑皮豹、兔寶寶、唐老鴨、大力水手、芝麻街、米老鼠俱樂部都是他的最愛。我和艾倫這個異國小天使，相處近一年的時光，他讓我保有了純真善良的童心。

記得第一次拿到十五元的工資，我買了一個小型的食物處理機（food processor）寄給母親，讓她在狹小的廚房中省了不少烹煮的時間。

這個課餘工作，我學會了如何在逆境中生存，如何和赤子之心的孩童相處。如今有了自己的孫子，他們精力充沛，「我愛妳」這口頭禪也常掛嘴邊，「艾倫這娃兒」勾起了那段當保母的難忘時光。