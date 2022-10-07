我是家中的長女，十八歲時就離開台北士林去台南讀大學，爸爸說，讀大學就該好好念書，畢業後找個好工作，賺錢分擔家計幫忙其他六個妹妹讀書。所以我讀大學時，課餘時多半在圖書館認真讀書。

直到大三系上分組，因功課較好，進入較難進去的電信組，不但每學期有三千元獎學金解決了吃住問題，同時畢業後可進入電信局，有個金飯碗的工作，這才開始與男同學有些交集。

先生王兄，便是在我大三時對我展開猛烈攻勢，那時他已自成大畢業，考上台大土木研究所，由於王兄家庭單純又是遺腹子，從小與媽媽相依為命，是他們眷村裡有名的孝子；媽媽說：「孝順的孩子，將來必定會是好先生。」我在媽媽的鼓勵下，便與王兄談起戀愛。

那時電話費很貴，大多靠魚雁往返，我個性直爽又性急，經常一天發好幾封信，好像身邊有一點事就得馬上寫過去與他分享，就如同他在我身邊一樣。有一次，他一天收到了一次平信，跟著又來了兩封「限時專送」，他的老媽忍不住詢問：「發生了什麼事？是不是懷孕了？」當時，我真的覺得好笑，因為那時他連我的小手都沒有牽過呢。如今想來，還真的是很難為情。

後來我們都畢業了在台北上班，才真正開始約會，我們多半去郊外看風景，因為窮，只看過一次叫「國際機場」的電影；但他卻陪我吃過無數次我最愛的「酒釀湯圓」和西門町的「周胖子餃子 館」，過著克難的戀愛生活。兩年甜蜜的戀愛時光瞬間而逝，我禁不住王兄的熱情及體貼攻勢，答應他的求婚，爸爸看這準女婿對我百依百順，應該是個不錯的乘龍快婿，便答應了這門婚事。

那時因為我家沒有男孩，媽媽從小就灌輸我，希望我的薪水最好都交給爸爸，讓他覺得生女兒跟生男兒一樣好，而且我又是老大，一定要做好榜樣。為了不讓爸媽失望，每月我都將薪水袋雙手奉上，做個孝順的乖女兒。但如今我要結婚了，小七妹妹才十歲，我跑去跟未來的婆婆說明我的難處，不能早婚，沒想到她一口答應，婚後我還是可以把薪水交給娘家，我高興地告訴爸媽，讓他們寬心。

婚期是我自己翻黃曆，找到一個包括對雙方長輩、兩名新人及家人的生肖都不犯沖的日子，而且還有適合辦理嫁娶儀式的黃道吉日：五月二十六日，周日。我高興地告訴我的真命天子王兄，五月二十八日恰是他的生日，我選五月二十六日嫁過去，算是送給他的生日禮物，我們都覺得這真是一個有意義的好日子。

婆婆用了三兩黃金，帶我到當時台北最有名的榮安銀樓挑選我喜歡的首飾，在老闆的推薦下，我買了一個○點五九克拉的鑽戒和台灣有名的珊瑚項鍊、手鍊及耳環；在一九七三年，以婆婆一個當空軍子弟小學、拿軍人待遇的老師而言，已是大手筆，我也非常感謝她。

第二天恰好是吉日，婆婆送來聘禮，媽媽高興地收下，請婆婆吃了五顆餃子當點心。因為媽媽聽人說，這五顆餃子是要請婆婆對我多包涵，希望她少責難，多指導我如何成為一個好媳婦。

至於嫁妝，除了我陪王兄去有名的「湯姆西服」量身訂製了一套西裝，還配了領帶、皮帶和皮鞋。我請媽媽只要幫我準備一套寢具，剩下的一切由我自己打點。她聽人說，一定要請有夫有兒又有女所謂的「全福人」（如能父母健在則更好）來幫忙準備嫁妝，於是她找到在鄰居中符合條件的李媽媽和張媽媽，雙雙來家為我縫喜被。

此外，對擁有一六四 公分、五十三公斤標準身材的我，要添置漂亮的新嫁衣並不難，首先我到一家以製作選美比賽佳麗們服裝而聞名的旗袍店。師傅幫我挑了一件略帶橘紅、身上攀著一條用銀色亮片及珠花繡成鳳凰的香港料子，做了一件合身又出眾的長旗袍；王兄身高一米八四，我特別買了一雙銀色的三吋半的高跟鞋，來搭配身上的銀鳳凰。

另外又做了一件花色高雅的粉紅鏤空及另一件淺藍為底的長禮服，再配上金色的高跟鞋，媽媽看了很滿意的笑了。我的這身打扮，也讓出席結婚典禮的賓客們，送給我一個「中國小姐」的佳評。

媽媽學本地人的送嫁妝規矩，去糕餅店借了六個裝糕餅的木頭大盒子，把所有嫁妝擺好，並且請了鄰居薛媽媽（杜令儀女士，民意代表，全福人）壓陣，浩浩蕩蕩風光地送過去了。

當印好在「六福客棧」舉行婚禮的喜帖已陸續發出，總統蔣經國先生宣布，喜酒宴客只准用五菜一湯的「梅花餐」，宴客最多以十桌為限，若用茶點招待，桌數則未限制。所以婆婆決定，宴席改採廣式點心，無限量供應，並且去有名的明星西點麵包店訂了一個五層的大蛋糕，在婚禮中舉行切蛋糕儀式後，再分裝小盒送給賓客。

同時我跟先生也精心挑選了一個木製小房子工藝品，在上面用燙金寫上我倆結婚紀念的萬年曆，分送賓客留念。

如今在即將到來的五十年「鑽石婚」之前，回顧我們的家庭生活，也歷經了許多狂風暴雨 的打擊，我都勇敢站起來面對一切，以「將心比心」的精神，照顧一生辛勞為家庭犧牲奉獻的婆婆，讓她快樂的頤養天年，直到九十一歲安詳離開人世，我完成了在王家最大也是最重要的使命。

再看到自己的一兒一女，都是有兒有女、過著平安快樂如「全福人」的生活，使我想起媽媽為了我，全心打造「全福人」婚姻大典的苦心，表現了無與倫比的母愛光輝，但今生我再也沒有回報她的機會了。