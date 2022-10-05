自從父親過世後，這把大同老電扇已經在茶几上孤寂地站了五年，默默無言地等待老主人回來。這是阿爸六十歲生日那天，大哥興沖沖將它抱回來，送給阿爸的生日禮物。

阿爸很節省，即使那時候我們四個孩子都已成年且在工作，阿爸、阿母肩頭的重擔已經卸下，但他仍捨不得在熾熱的夏天開冷氣，往往拿著一把紙扇搖啊搖，躺在地板上睡覺，吸取磁磚上的涼意。

阿爸很怕熱，每到夏天，脖子上就掛著一條毛巾，方便隨時擦汗，但看起來很滑稽，像是古代的店小二穿越時空到現代。正因如此，我們子女四人在三十年前，共同湊錢買了當年有名的大同電扇當作生日禮物，送給阿爸一個人專用。

阿爸看到電扇時，像是小孩看到了新奇玩具，迫不及待插上電，坐在電扇前面享受扇葉快速旋轉的涼風，並研究它的旋轉鈕，感受強、中、弱風量的不同。

從此以後，阿爸不用再睡地板了，有時候阿爸午睡時發出微微的鼾聲，我知道他睡得很舒服。

每當換季時，阿爸會仔細擦拭電扇，再上機油保養；電扇似乎明白主人的疼愛，總是賣力又靜悄悄地旋轉，送出涼風陪伴老主人。因為阿爸的細心呵護，這把電扇從未故障，它看著其他陣亡的塑膠風扇一支支離開。

直到五年前阿爸意外離世，這把電扇已經整整工作二十五年了。我在阿爸走後，將它擦乾淨，並告訴它該退休 了；但電扇仍站在角落的茶几上，像個衛兵一樣，只是旁邊坐著的老主人，永遠不在了。