我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

阿爸的老電扇

尤淑旂

自從父親過世後，這把大同老電扇已經在茶几上孤寂地站了五年，默默無言地等待老主人回來。這是阿爸六十歲生日那天，大哥興沖沖將它抱回來，送給阿爸的生日禮物。

阿爸很節省，即使那時候我們四個孩子都已成年且在工作，阿爸、阿母肩頭的重擔已經卸下，但他仍捨不得在熾熱的夏天開冷氣，往往拿著一把紙扇搖啊搖，躺在地板上睡覺，吸取磁磚上的涼意。

阿爸很怕熱，每到夏天，脖子上就掛著一條毛巾，方便隨時擦汗，但看起來很滑稽，像是古代的店小二穿越時空到現代。正因如此，我們子女四人在三十年前，共同湊錢買了當年有名的大同電扇當作生日禮物，送給阿爸一個人專用。

阿爸看到電扇時，像是小孩看到了新奇玩具，迫不及待插上電，坐在電扇前面享受扇葉快速旋轉的涼風，並研究它的旋轉鈕，感受強、中、弱風量的不同。

從此以後，阿爸不用再睡地板了，有時候阿爸午睡時發出微微的鼾聲，我知道他睡得很舒服。

每當換季時，阿爸會仔細擦拭電扇，再上機油保養；電扇似乎明白主人的疼愛，總是賣力又靜悄悄地旋轉，送出涼風陪伴老主人。因為阿爸的細心呵護，這把電扇從未故障，它看著其他陣亡的塑膠風扇一支支離開。    

直到五年前阿爸意外離世，這把電扇已經整整工作二十五年了。我在阿爸走後，將它擦乾淨，並告訴它該退休了；但電扇仍站在角落的茶几上，像個衛兵一樣，只是旁邊坐著的老主人，永遠不在了。

退休

上一則

草間彌生南瓜直島重新亮相 外觀不變、強化抗風雨能力

下一則

合身

延伸閱讀

3億頭彩當前 華人紛試手氣

3億頭彩當前 華人紛試手氣
家長的最後一張支票

家長的最後一張支票
文具店大評比

文具店大評比
財務惡化、積欠薪資 高苑、大同下學年恐停招

財務惡化、積欠薪資 高苑、大同下學年恐停招

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
世界展望會董事長鄒開蓮在職涯轉換後，開始能放下壓力，也能做更多不一樣的事。(記者余承翰／攝影)

曾是跨國企業CEO 鄒開蓮學會放慢再享受當下

2022-10-01 07:00
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子