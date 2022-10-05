《老照片說故事》Chino，請妳不要走

一九八三年多明尼加首都聖多明各街道上小男孩，即興表演歌唱。

一九八三年我帶著無奈無助卻又流浪的心，從紐約到中南美的多明尼加，不是去旅行、也不是探親訪友；一句西班牙語也不會說的我，當時是抱著碰運氣的心情，去那陌生之地，看看是否可以討回一些欠款。

抵達多明尼加時，欠債人與他的朋友到機場接我，並安排我住在聖多明各市（西班牙語Santo Domingo）當地的大使酒店，聽說下榻之處的酒店在當地算是高檔，鄰旁即是享有美名的加勒比海；因內心懸念著是否可拿回欠款，而無心享受周遭美景，只覺被孤獨寂寥圍繞。

出了酒店，沿著加勒比海海岸線走，不少觀光 客就在岸邊享受海風吹拂、觀賞日出日落，似乎只有我是茫然看著加勒比海，此時，彷彿聽到遠處傳來「流浪者悲歌」。

聖多明各是多明尼加的首都，當年是北美古老的城市，也是觀光客喜愛的旅遊勝地。一名住在該地、有兩面之緣的詩人朋友，趁空檔帶我到處逛逛。

詩人朋友在多明尼加從事中文教育 多年，有空就與當地居民到海邊釣魚 ，釣完魚後，回到住處將捕撈到的鮮魚、螃蟹等在鍋內清蒸，大約十分鐘之後，即可享用鮮美的海鮮大餐。朋友喜歡飲酒吟詩，他的哥兒們是最佳酒友兼聽眾。

有一天，他到酒店接我，說著：「走！帶妳去看古堡、看與海地人相近的多國平民，喝這兒的蘭姆酒，聽街邊的孩子們為妳唱情歌。」

不知不覺和他走到另一條街道，豔陽天的午後，只聽到行駛的摩托車突然發出尖銳聲，灰塵、蒼蠅分別在空中飛揚，完全感受不到風光優美的海濱城市。

三個膚色黝黑、帶著陽光般的微笑、各自帶著樂器的小男生迎面而來，只見朋友與他們執手談笑，好似哥兒們般親切。三個小男生猶如三人樂團，分別使用不同的樂器伴奏，唱出很有節奏感的多明尼加歌曲。

朋友說：「他們像是妳之前去海地所看到的人，文化、品味和習俗都有點接近；他們所演奏的曲子或唱的歌，是融合歐洲移民、美洲原民、非洲黑人的文化，音樂充滿情感。」朋友塞了多明尼加錢幣給他們，三個男孩走進我身旁，甜美動感的歌聲傳入我的耳際。

當他們唱完時，朋友說：「我告訴他們有關妳的背景，以及妳所遇到的苦境，他們就即興表演一首情歌送妳。」

那首歌的歌詞大意如下：「我們不知道妳是誰，妳來自何處，又要往何處去。但妳的朋友說妳來自台灣。我們看不懂妳所寫的字，但妳寫的字很美。Chino、Chino，請妳不要走。

妳是否也希望過，永遠不要天亮？

手表滴答、滴答的走，那聲音提醒我們記得珍惜當下；喔！希望時間永遠能停滯在這個美麗的時刻 。

妳像是夜晚的一顆星，照亮我們的生命，沒有妳的愛，我們什麼也不是。

手表、手表，不要再走，我們不要天黑、不要黎明破曉，黎明破曉前的天空是暗淡的，我們喜歡陽光，喜歡現在的豔陽天。

加勒比海的海風輕輕地吹拂，掀起一層又一層海浪，嘩啦嘩啦海浪聲，呼喚著請妳留在這兒與我們聽海風，唱情歌。Chino、Chino請妳不要走、不要走……」

我請朋友幫忙翻譯，轉達我的感動：「謝謝你們為我唱情歌，雖然我聽不懂，但是你們撥弄吉他的節奏，讓我感受到多明尼加音樂之美、多明尼加人民的可愛。」

帶著失望難過的心情，我離開多明尼加時，車子駛過的街道，一張張鮮活貧窮面孔浮現在眼前，一雙既黑又髒的手在空中揮舞，我聽到了來自遙遠的呼叫聲：「Chino、Chino…。」

註：有些南美國家的人，將所有的亞洲人稱作「Chino」。