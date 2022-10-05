「啼噠、啼噠、啼噠……」寂靜的夜裡，聲音響亮而清脆，這是什麼在響？哦，是木板鞋踩在石板路上發出的聲音。

在皖南徽州農村，數百年來的夏天裡，農村男人從少年到老人，只要不上山下田，在家裡、村裡除了打赤腳，基本都穿木頭鞋。它有一個好聽的名字，叫做「木屐趿」，「屐」的古意就是木頭鞋，後來泛指鞋，「趿」則表明是拖鞋。「木屐趿」看來還是古代傳下來的詞語，意思就是木頭的拖鞋。

五、六十年前，天熱時穿破布鞋，還不如穿木屐趿舒服，特別是很涼快；要是勞動回來或者晚飯後下河去，洗澡、洗臉、擦身，上了岸，腳也不需擦，穿上木屐趿就走，不一會兒腳和鞋就乾了。徽州農村都是石板路，家內的院子和天井也鋪了石板，而房間、廚房以及柴房都是打了石灰混合沙石的堅硬地面，穿著木屐趿走過，自然發出啼噠、啼噠的響聲。

夜半時分，要是哪個人穿了木屐趿走過，那啼噠聲會傳得很遠，說不定會吵醒路邊、屋裡做夢之人。木屐趿的啼噠聲，實在特別，所以又被稱為啼噠鞋。

木屐趿當然是自家做的，以松樹板的材質為多，杉樹板的怕會開裂，而粗硬木本身少見，所以比較少拿來製鞋。把一公分或不能太厚的木板，按著別的鞋子畫個痕跡，鋸成鞋底模樣，前掌位置釘上帶子就可以了，製作過程很簡便。

釘上的帶子各式各樣，好一點的人家，是拿舊牛皮帶或帆布皮帶，剪下來釘上去；有單車舊車胎的，外胎內胎都能用，外胎的厚硬而牢固，內胎的柔軟較容易斷。有的人家弄不來舊皮帶和舊車胎皮，乾脆多層破布縫成一條，釘上布帶了事。

小男孩一般不給穿木屐趿，這是安全考慮，怕其走路不穩而跌倒。我自己大概十一、二歲吧，那天見二哥又在做木屐趿，他這是第二年或第三年自己做木屐趿了。我一直站在邊上看，心裡在想，幾個玩伴都穿木屐趿了，我如果也穿上，既可表明自己長大了，還涼快啊。

二哥把松樹板的鞋底鋸得像模像樣，邊上用滾鉋，鉋得光光溜溜，再拿老虎鉗把舊木屐趿上的牛皮帶起下來，釘上新的木頭鞋底，一雙木屐趿又成功了。

我見他穿上這新的木屐趿在堂前走了一圈，露出笑容，很是滿意的樣子，就忍不住開了口，請他幫我做一雙。他望望地上多餘的木板說：「木板是夠了，可沒有什麼帶子啊？」我早有打算，找出兄弟幾人接著用過多年的帆布書包：「書包破了不能再用，這帆布帶子可以用吧？」

二哥同意了，又鋸鞋底，又鉋鞋邊，再剪下書包帶，釘好帶子。我迫不及待地穿上，在堂前走來走去，連聲說好。吃過晚飯，我忙去找幾個玩伴，大家一色子木屐趿，啼噠、啼噠地走在大路上，一臉神氣。

自己年紀漸長，穿掉幾雙木屐趿後，有一次，我發現二哥遺棄不穿的破解放鞋，那是父親在外地工作穿破了的，給二哥上山下地穿。鞋底補了又補，滿是補丁，黑洋土、白洋土的布片，有一塊竟是麻袋片，真是破了補，補了破，已經完全沒有了原來的草黃色；橡膠底的邊弦，多與鞋底脫離，也用鞋繩縫過，確實難以再補了。

我拿起看看，鞋底磨得光滑，鞋跟磨斜一大塊，但鞋底沒有洞眼，沒有裂痕。一時心血來潮，我把鞋底剪乾淨，前掌上縫一條帆布帶，就成了軟底的「啼噠鞋」，走路不再發出響亮的聲音。我穿出去後，有幾個人模仿，他們也做成了這樣的拖鞋。

上世紀七○年代以後，塑膠鞋和塑膠拖鞋慢慢地傳進農村。我高中畢業回家後，賺了幾塊小錢，首先買的就是一雙塑膠拖鞋，那感覺柔軟而舒服。當人們生活漸漸好起來以後，塑膠鞋沒幾年就普及了，自做木屐趿也就成了歷史，成了人們記憶中的片段。