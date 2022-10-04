《老物件情懷》父女師承同一本書

王藍「寫甚麼？怎麼寫？」一書。

家父生前酷愛文藝，年輕時曾是得獎多次的軍中作家，我年幼時受他的影響，很喜歡作文課。家裡常有父親的文友來訪，平添不少文藝氣氛。雖然我功課忙碌，父親書架上的散文和小說 ，我皆以囫圇吞棗的方式強塞，不過仍然讓我收穫不少。

大學時期我常投稿，在徵文比賽中也曾獲佳作，然而我從未告訴家父，一方面好高騖遠，希望將來得到更好的成績令父親刮目相看；另一方面，初生之犢自以為是，不想讓父親增加說教的機會。

來美成家後公私兩忙，別提寫作，就連抽空看完一本書都是奢侈的事。家中空巢以後，我終於有重新筆耕的機會。相對這段時間，住在別州的父親，依然享受著夕陽歲月伏案寫作的樂趣。

十一年前，父親以八十七歲辭世，在遺物中，我看到名作家王藍寫的一本書「寫甚麼？怎麼寫？」（見圖），由紅藍出版社在一九五五年八月出版，父親購於一九五七年二月七日。已有六十五年高齡的此書，書頁薄而泛黃，書中字跡甚小，我是退休 老人，眼力不足，讀起來格外吃力，但是書中內容令我獲益匪淺。

王藍在自序中特別強調此書非文藝理論，亦非寫作祕訣，僅是他在寫作路上摸索了近二十年來的經驗與心得，願亳不保留地提供出來。書分三輯，第一輯他提出寫作的原始動力是情感，豐富的情感來自生活，寫作需有足夠知識，技巧方面要美還要新，萬勿忽視主題；第二輯他討論情節重要還是人物重要、什麼人說什麼話；第三輯他探討寫作可以暴露黑暗嗎？

六十五年前，父親在書中認同之處畫下紅線，如今當我閱覽時，也用紅色原子筆畫下欣賞或提醒自己的字句。綜觀全書，父親和我有許多重複的記號，看到紅線重疊之處，讓我感受到那些字句似乎增加了溫度，也許人生的歷練讓我逐漸成熟穩重，我和父親的文藝理念終能合一。這遲來的感悟要致謝我們共同的老師：王藍先生的「寫甚麼？怎麼寫？」一書。