幾年前，從小一起長大的玩伴從上海來美國，給我帶來了日本 散文名家團伊玖磨的散文集「煙鬥隨筆」，內有一篇名為「日本料理」的散文，提到受邀去高級日本餐館用餐是「活受罪」，因為餐館越是高級，菜餚的分量越少得可憐。

他寫道：「回家時肚子還沒有著落，因此到家之前不是跑到鰻魚店，就是回家後再吃一頓。」為此，團伊玖磨每次去高級餐館赴約前，都會「預處理」，即先墊墊肚子。好友提到這篇散文，自嘲她這般食欲強盛者，去某些朋友家赴宴也該「預處理」，見我一臉疑惑，遂興致勃勃分享了她的經歷。

有一次好友旅行經過洛杉磯 ，接到老同事的電話，老同事夫婦不久前在洛杉磯購買了一百多萬的豪宅，熱情邀請好友當晚去新居吃龍蝦；女主人說，還請了其他幾個朋友，熱切希望能在新居跟大家歡聚。

好友心想，赴宴不能空手去，況且又是高級的龍蝦宴，該帶什麼合適的禮物？好友在洛杉磯人生地不熟，所幸離她住所不遠處有一家中國餐廳，只能「禮輕情意重」，買了一盒烤鴨。

老同事的百萬豪宅，購於美國房市大跌之際，確實氣派漂亮，主人不厭其煩，帶來客參觀樓上樓下和屋裡屋外，還詳細介紹了稀有別致的藝術品和家具，最後，賓主一起步入餐廳。那晚有八人用餐，長長的餐桌上放了一大盆米飯和三盤菜，菜色分別是炒青菜、芹菜炒肉片和青椒炒土豆，桌上還有好友帶去的烤鴨，仍裝在外賣盒裡。

女主人責怪好友：「妳也太見外了，來吃頓便飯，帶什麼鴨子呀！」說著，女主人為每人盛了一碗飯：「來來來，粗茶淡飯，別客氣，敞開肚子吃。」

這時，男主人端著盤子從廚房出來了：「來，大家吃龍蝦。」盤子上，是一隻小小的龍蝦，就是美國超市賣的那種三、四盎司大的無頭龍蝦。好友以為是一人一隻，不料男主人把龍蝦放在桌上，自己也入座了，來賓不由得面面相覷。

女主人催促大家：「不客氣，自己來。」誰好意思去動那隻小龍蝦？大家把筷子伸向三盤菜，分量不多，一人一筷子，三個盤子差不多見底了；幸虧有好友帶去的烤鴨，讓每人吃上了兩塊鴨肉。小龍蝦躲在紅紅的殼裡，久久無人問津，女主人最終拿了刀來，起身給每人切上一小塊，邊切邊抱怨：「美國的龍蝦怎麼這麼小？」男主人附和道：「我還好奇超市的龍蝦怎會如此便宜，沒料到是迷你龍蝦。」

女主人看看每人碗裡剩下的米飯和見底的菜盤，起身說：「我去炒個雞蛋。」好友鬆了口氣，這下總算有菜吃了。過了幾分鐘，女主人從廚房端出來的又是淺淺一盤，男主人問：「炒了幾顆蛋？」女主人答：「四顆，應該夠了吧？」一人一筷子，又沒了。

男主人說：「不好意思，我倆平時吃得少，沒想到……。」賓客主動為他們解圍，爭先恐後給自己戴上「餓狼」、「貪吃」、「大肚漢」的帽子。男主人問女主人：「要不要再去做個菜？」賓客忙說吃飽了，別再麻煩了。

啼笑皆非的龍蝦宴，給我留下深刻印象。由此回想到八○年代，在世界日報上曾讀過一篇短文，作者從台灣來南加 ，順便拜訪多年不見的老友，老友新買了巨宅，門前的車道上停著嶄新簇亮的林肯轎車，頗有氣派。進屋後卻發現家徒四壁，老友也很坦誠，為了「門面」，買房買車時傾囊而出，維持住了在旁人眼裡的臉面，卻對不起遠道而來的老友了。

兩人站在廚房的櫃台邊，吃了一頓泡麵，令作者感慨萬千。

我倒覺得不必，「有朋自遠方來，不亦樂乎」，老友相逢異鄉，在意的不是泡麵或者龍蝦，而是朋友相聚的那份喜悅。