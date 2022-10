大學的課外活動多彩多姿,有登山社、口琴社、土風舞社等,但這些社團活動對我來說,是可望而不可及。由於父親早逝,為了生活需要,自民國五十四年(一九六五年)進台大的第二個月起,我就開始當家教,大學整整四年,從無間斷。

平時上課期間,一周家教三個晚上,每次兩小時;暑假時,一周家教六個晚上。這微薄的收入,加上學校給的清寒獎學金,讓我四年間不必向家裡要錢,順利完成學業。

我家教的足跡遍及台北的松山、三重、板橋、延平北路等地,近則騎腳踏車,遠則搭公車,有時還須轉車。家教的學生涵蓋初中、高中的男女生,可算是「有教無類」。當時的家長很尊師重道,對我非常客氣,有一名念延平初中部的學生,在我的教導下,考入師大附中;他的家長在海關工作,常常送我一罐罐的即溶咖啡 ,我喝咖啡的習慣就是如此養成的。

家教生涯中,記憶較深的是一名建中學生,他的兄姊都是念台大、出國留學的高材生,但父母仍放心不下,找我當他的家教。教了這個學生,我才知道人的智商天生有高下,幾個月後,該生順利考進台大物理系。

大二時,有一個冬天夜晚,我從松山教完後回宿舍途中,因天氣特別冷,我一手放在褲袋,一手騎腳踏車,一心要趕回宿舍準備兩天後的期中考。由於路燈暗淡,沒有注意到路上有個凹洞,車子摔了一跤,撞到一名老兵,我急忙向他道歉,問他有沒有受傷?他說:「朋友,我沒有受傷,你滿臉都是血,趕快去找醫生。」我用手摸臉,才知道鮮血淋漓、牙齒斷裂。

這個好心的老兵,幫我把車子寄放在一間小雜貨店,叫了計程車,吩咐司機開到附近的傅外科動手術 。醫生幫我在上唇內左側縫了四針,有一顆牙齒因被手剎車的手把打到,連根掉落。

手術完後,因為我沒帶足夠的錢,要求醫生容我將學生證留下,明天再回來結帳。醫生問我:「你從何處來?為什麼晚上十點還在外面騎車?」我如實回答,醫生說:「我高中也是讀新竹中學,你是我的學弟,醫藥費就不用付了。」這位傅醫生,於我就是命學所稱的「貴人」,他的校友情誼與恩情,五十年後的今天,仍令我感覺溫馨及感激。

受傷後很沮喪,有一陣子沒寫信回家。不知為什麼,也許是母子連心、心電感應,住在新竹的母親一直覺得不對勁。意外發生後的十天,母親與大哥突然出現在我的宿舍,讓我大吃一驚,母親一向是無事不出門的人,不知道為什麼會感覺到我發生了意外,逼著大哥帶路,到台北探個究竟。「身體髮膚,受之父母,不敢毀傷」,這次意外,讓我覺得自己很不孝,差點破了相。

當家教有辛酸的經驗,也有陽光的一面,除了賺夠了生活費,還讓我常到東南亞 戲院看「愚人船」(Ship of Fools)、「娃娃谷」(Valley of the Dolls)等二輪電影。我還用家教賺來的錢,買了一部夢寐以求的手提袖珍型電唱機,但買了電唱機之後,買不起唱片,所以聽來聽去就那麼幾張。難怪數十年後KTV盛行,我唱那幾首老歌,不必看字幕,歌詞都會背了。