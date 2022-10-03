大學的課外活動多彩多姿，有登山社、口琴社、土風舞社等，但這些社團活動對我來說，是可望而不可及。由於父親早逝，為了生活需要，自民國五十四年（一九六五年）進台大的第二個月起，我就開始當家教，大學整整四年，從無間斷。

平時上課期間，一周家教三個晚上，每次兩小時；暑假時，一周家教六個晚上。這微薄的收入，加上學校給的清寒獎學金，讓我四年間不必向家裡要錢，順利完成學業。

我家教的足跡遍及台北的松山、三重、板橋、延平北路等地，近則騎腳踏車，遠則搭公車，有時還須轉車。家教的學生涵蓋初中、高中的男女生，可算是「有教無類」。當時的家長很尊師重道，對我非常客氣，有一名念延平初中部的學生，在我的教導下，考入師大附中；他的家長在海關工作，常常送我一罐罐的即溶咖啡 ，我喝咖啡的習慣就是如此養成的。

家教生涯中，記憶較深的是一名建中學生，他的兄姊都是念台大、出國留學的高材生，但父母仍放心不下，找我當他的家教。教了這個學生，我才知道人的智商天生有高下，幾個月後，該生順利考進台大物理系。

大二時，有一個冬天夜晚，我從松山教完後回宿舍途中，因天氣特別冷，我一手放在褲袋，一手騎腳踏車，一心要趕回宿舍準備兩天後的期中考。由於路燈暗淡，沒有注意到路上有個凹洞，車子摔了一跤，撞到一名老兵，我急忙向他道歉，問他有沒有受傷？他說：「朋友，我沒有受傷，你滿臉都是血，趕快去找醫生。」我用手摸臉，才知道鮮血淋漓、牙齒斷裂。

這個好心的老兵，幫我把車子寄放在一間小雜貨店，叫了計程車，吩咐司機開到附近的傅外科動手術 。醫生幫我在上唇內左側縫了四針，有一顆牙齒因被手剎車的手把打到，連根掉落。

手術完後，因為我沒帶足夠的錢，要求醫生容我將學生證留下，明天再回來結帳。醫生問我：「你從何處來？為什麼晚上十點還在外面騎車？」我如實回答，醫生說：「我高中也是讀新竹中學，你是我的學弟，醫藥費就不用付了。」這位傅醫生，於我就是命學所稱的「貴人」，他的校友情誼與恩情，五十年後的今天，仍令我感覺溫馨及感激。

受傷後很沮喪，有一陣子沒寫信回家。不知為什麼，也許是母子連心、心電感應，住在新竹的母親一直覺得不對勁。意外發生後的十天，母親與大哥突然出現在我的宿舍，讓我大吃一驚，母親一向是無事不出門的人，不知道為什麼會感覺到我發生了意外，逼著大哥帶路，到台北探個究竟。「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷」，這次意外，讓我覺得自己很不孝，差點破了相。

當家教有辛酸的經驗，也有陽光的一面，除了賺夠了生活費，還讓我常到東南亞 戲院看「愚人船」（Ship of Fools）、「娃娃谷」（Valley of the Dolls）等二輪電影。我還用家教賺來的錢，買了一部夢寐以求的手提袖珍型電唱機，但買了電唱機之後，買不起唱片，所以聽來聽去就那麼幾張。難怪數十年後KTV盛行，我唱那幾首老歌，不必看字幕，歌詞都會背了。