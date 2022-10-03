祖上留下的茅屋，落地五柱，椽梁壁板，方磚鋪地，滴水簷鋪的也是青磚。我記事時，茅屋只是外表光鮮，梅雨季節裡，常常外面大雨屋裡小雨，面盆、水桶甚至連飯碗也用來接水。苦於家中經濟拮据，翻蓋茅屋的事一拖再拖。

七○年代秋天的颱風暴雨 ，如「八月秋高風怒號，卷我屋上三重茅」，在風掀三茅後，家裡決定翻蓋茅屋，打點蘆葦、毛竹、雜棍、磚頭、石灰等，開始備料。

石灰是計畫物資，擔任劇作家的父親在縣石灰廠開了一噸指標。提貨前一天，我借到隊裡的水泥船，撐到家後不遠的河碼頭拴好，把縴繩、船篙、大櫓藏在屋簷下，蓋上瓜蔓。天濛濛亮，我沿田埂跑到村東叫醒國祥三爺，到村西喊醒廷選大爺，等他們到我家吃過早飯開船，東邊太陽已紅。

我在岸上拉縴，他們一個攔船頭，一個掌舵，從家裡到縣石灰廠有三十多里水路，到那裡太陽早已下山。不寬的河面，被等待裝石灰的空船塞得水洩不通，我們三人在船頭臨時搭起的磚灶上煮了晚飯，便準備睡覺。睡鋪打在後艙，下面墊了厚厚的新稻草，鋪上草席加上兩條被子，和衣而睡。

第二天傍晚，終於輪到我家付貨。船沒停穩，灰工推著鐵皮車停在碼頭，翻斗對著中艙，穿解放鞋的大腳猛地一蹬鐵閂，「轟隆隆」的聲響傳出，比碗口粗的石灰塊傾倒而下，像一顆炸彈落在空蕩蕩的艙底，瞬間騰起的灰霧嗆得人眼都睜不開。付完貨，我將出廠聯交給門崗，他捏起繫在褲腰帶鑰匙圈上的「付訖」橡皮章，在上面摁了一下，我們的船才獲准離開。

太陽升高了，水泥船撐進家後的三星河河口，我這才上船。眉毛、頭髮被晨霜染成了白色，河面結滿薄冰，縴繩凍成冰棒，竹篙從水裡提上來，朝下輕輕一抹，冰硝滑落。

翻蓋茅屋除了磚頭、黃砂、毛竹、雜棍、竹篾、鐵絲、鐵釘外，蘆葦是最重要的材料。舊屋的茅草，就地取材於草灘，條田化後，茅草絕跡，稻草易腐，蘆葦成為最佳選擇。父親在蹲點的大隊解決了五千斤蘆葦計畫，接下來的運輸又落在我身上。

為了節省，我把水泥船撐到十里外的界河窯廠，裝船、起運，順風順水。但船小載重吃水深，擱淺在家後河窄水淺的壩口動彈不得，請來的鄰居們脫去鞋襪下水推船，依然紋絲不動。最後，不得不人扛肩挑，折騰了大半天才把蘆葦運到家。

翌年初夏，翻蓋茅屋開工，天剛亮，幫忙的鄰居陸續來到，流水吃過早飯，各人自做擅長的事。二網子、三繞子爬上屋面，用鐵叉「獲（翻）屋」；四網子在兩張長凳上架起毛竹用蘆葦打柴芭；假巴眼子用鐵鍬挖塘作泥；小羊子、小青子到南山頭「大井（池塘）」裡挑水；建華大哥起石灰；小蘭子、羊女子、金娣、愛琴、書雲、秀芳紮著頭巾捆草把。我是打雜的，聽大家使喚，「拿個繩頭」、「給根棍子」、「找個叉子」等吩咐話語不時傳來，讓人滿頭大汗。

最閒的是人稱「大先生」的父親，他叼著「大前門」晃悠，不時給會抽的發香菸：「來，弄一根。」中飯是奶奶和母親做的拿手好菜，鮮肉圓、藕糰子、蘿蔔燒烏賊、煮蜜棗、茨菇燒肉、悶豆腐、紅燒刀子魚，還有青菜豆腐湯。在食不果腹的年代，勝過時下五星酒店的豪華大餐。

飯後休息一會兒，大家繼續勞動時，「小羊子」肚子裡感覺翻江倒海，往茅坑跑的半路拉了褲子。好像連鎖反應，很多人先不舒服，接著就吐起來。我由於剛到家，才吃幾口，只是有點頭暈，一溜煙往門診室跑。

赤腳醫生陳玉召一聽，急忙背起藥箱，一路小跑來到我家，看到一個個東倒西歪，問了情況，連忙給大家弄開水吃藥，這才穩定了病情。後來知道，因為騰空屋裡東西，奶奶忙亂中把一瓶潤滑油錯當豆油燒菜，奶奶當時還想著：「老油坊的，就是香。」

折騰了十多天，茅屋總算翻蓋結束，老遠就能看見它是那麼的出眾，那樣的氣宇軒昂，風雨不動安如山。

時光流轉，茅屋在不久的條田化過程中被拆除，新瓦房建在茅屋後百米外的農莊。再幾年，舉家進了城，求爹爹拜奶奶以四千元把瓦房賣了，買家又轉手，前年被開發商八十萬元徵收，取而代之是拔地而起的「恒大 悅瀾灣」住宅群。

寫到這裡，忽然想到一句流行語「記得住鄉愁」，那麼，我的鄉愁在哪裡？或許，只在翻蓋茅屋的這些字裡行間了。