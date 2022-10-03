《老物件情懷》紅寶石婚感言

一九八二年，作者送給太太的賀年卡。

一年一度的結婚紀念日又到了，今年是我與太太結婚四十周年，我們特別在結婚紀念日當天前往費城 一家名叫Hiroki的高級日本 料理餐廳，重溫當年約會時的甜蜜時光。Hiroki是一家以Omakase料理聞名的餐廳，Omakase中文稱為「廚師發辦」，在這家極富情調的日本餐廳，我們想起當初的真摯愛情、結婚誓言及婚後相互扶持的日子。

我十歲喪父，初中時藉著按件計酬的家庭代工、及全班第一名的獎學金來補貼家用；高中時在鐵工廠當黑手賺取微薄收入，以及零星投稿稿費來維持家計。上大學後為了賺取較優渥的薪資，我經常奔波當家教來支付生活費與學費，甚至跑到台灣的三峽、大溪這些偏遠地方去當家教。

雖然從小失怙，我在大學時很幸運地在一次家庭舞會中遇到我太太，她不嫌棄我貧困窮苦的出身以及又瘦又醜的外表；經過五年的愛情長跑後，我們步上紅毯，在風風雨雨的人生路上共同撐起家庭。

來美國留學後，太太先在餐廳打工賺錢幫我付學費，後來我找到工作、買了房子之後，她又在家裡幫人家看小孩，幫忙付房貸；她更利用晚上去攻讀資訊系統系的碩士學位，前後做了十幾年她不太喜歡的電腦工作。後來她退休 了，每天準備豐盛的三餐，無微不至地照顧我。

要維繫四十年的紅寶石婚姻，不能僅僅靠著婚前的山盟海誓，而是需要婚後無數風雨飄搖的同舟共濟；從第一次認識到現在已經四十五年了，我還一直保存著年輕時對太太的那股熱情，印證了我在一九八二年送給太太那張賀年卡上所寫的誓言：

—給卿—

我要以我心中無數

永不枯乾的彩筆

在妳的生命中

塗上彩色繽紛的日子

直到永遠