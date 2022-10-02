安然大姊的兩岸人生（下）

沒想到台海兩岸經過四十年的隔絕，此時鐵幕漸漸鬆動，八○年代末去台的老兵返鄉探親掃墓，輾轉來看望安然大姊，因她曾是他們上司的如夫人。他們都記得她年幼時在婚禮上可憐楚楚的模樣，以及驚鴻一瞥的動人美貌，一直牽掛她後來怎樣了，但限於兩岸阻隔，無從知曉。

這批人回台後消息互傳，有一名台灣某大學教授曾是安然大姊的初中同學，當初的懵懂少年在情竇初開時，曾暗戀校花安然大姊；卻又因安然大姊家庭變故失學嫁人，錯失了機會，成為這名翩翩少年內心的隱痛和永久遺憾。少年後來隨軍官父親於一九四八年大撤退時去了台灣，在台灣完成高等教育，後來成為教授，成家立業也育有一兒一女。

巧合的是，教授夫人不幸也於八○年代初病逝，去世時間竟然和安然大姊的丈夫在同一年。

教授的子女都已長大成人，且事業有成各有小家庭，教授過慣了夫婦兩人琴瑟和鳴的日子，喪妻後剩下一人，形單影隻。聞聽有人返鄉見了安然大姊及其夫病故之事，初中時的暗戀之情死灰復燃，安然大姊的倩影在教授腦海中整日浮現，揮之不去。

於是教授三番兩次去大陸，與安然大姊相見敘舊，接著求婚成功。所幸雙方子女也都教養良好、開明孝順，欣然贊同兩位長輩再組家庭。教授終於在安然大姊六十歲那年，和她結為夫婦；他們在大陸和台灣都舉辦了簡單婚禮，讓親朋故舊知道他們對婚事的認真。

安然大姊於一九九○年移居台灣，此後兩人結伴攜手在兩岸多次往返，先是遊覽大陸和台灣各地名勝 ，後又前往世界各地名城古蹟，兩人一起度過了很多美好時光。

安然大姊不僅長得漂亮，氣質也優雅，她心眼好、脾氣好、心靈手巧、善解人意，溫柔體貼又勤快，把住家打理得舒適典雅。教授通情達理、風趣幽默、一往情深，兩人生活的畫面如同夕陽美景，令人稱羨。台灣的老兵雜誌曾採訪報導過他們，安然大姊和教授的照片也曾登在雜誌封面。

雙方子女見兩人老有所伴，恩愛有加，都甚感欣慰。他們兩人往返兩岸，雙方子女總是用心安排，迎來送往，竭誠相助；假日閒暇時便與兩老歡聚一堂，共享天倫之樂。

兩老也將對方子女視若己出，經濟上出手大方。安然大姊的兒子自己買了房子，兩老便出資給他買了汽車，這樣在接送長輩時也提供了很多方便。女兒住著媽媽的老房子，有心再買一處，他們便幫著出了首付。

親朋好友都說安然大姊的一生先苦後甜，越過越甜。安然大姊自己也沒想到，能與教授結緣三十年，度過如詩如畫的快意晚年。

可惜人生有涯，與安然大姊同年的教授在沒有任何徵兆之下，於九十歲那年心臟病 發去世。安然大姊暮年失伴，一下子衰老很多，在教授安葬完畢，後事一切就緒後，她又回到了大陸故鄉與自己的女兒同住養老。

安然大姊今年九十二歲了，生活仍能自理，她的一生跌宕起伏，布滿時代的烙印。爺爺是鄉紳，父親是地下黨，未成年時短暫的第一次結婚，嫁的是國民黨軍官；成年後兩段為時各三十年的婚姻，一在大陸，一在台灣，最後又落葉歸根，回歸故里。她的一生可謂一波三折，比有些文學作品和電影 戲劇都更有故事性。

安然大姊的人生經歷，不禁讓我感嘆善良的光輝及人性的魅力。苦也罷，甜也罷，政黨也罷，主義也罷，她的日子卻是憑著堅忍自強、寬容善良，一天天過下來的。

「智者樂，仁者壽」，安然大姊如同她的母親、也就是大姊的婆婆，老太太從二十七歲守寡，吃齋念佛，大姊結婚生娃後她就從安然大姊家搬來與兒子媳婦同住。我大姊說，婆婆性格寬厚隨和，凡事都為別人著想，她們婆媳關係融洽，年年被評為 「五好家庭 」。

安媽媽活到九十七歲，在睡夢中安詳辭世。按照遺傳規律，安然大姊生活條件要比媽媽好，活過百年可期，我衷心讚美有愛而又堅強的安媽媽和安然大姊。

➤➤➤安然大姊的兩岸人生（上）