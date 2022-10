父母親的美國公民 證書,這兩張連號的證書,被整齊地收藏在透明文件夾裡面,證書上清楚註明兩人的名字和照片,這應該是母親一生中唯一的一張證書了。

母親受過的教育不多,小學五年級後就失學了,十一歲時進入父親家,幫忙種田和家務,再也沒有機會去上學。但母親聰慧好學上進,她陪伴子女念書寫功課時,趁機學了不少知識,閒暇時她更喜愛讀些報章雜誌,增廣見聞。

父母移民美國時,都已是坐六望七的老人,要去考公民,絕非易事。兩人參加老人協會的英文班,父親有些英文底子,還能夠應付;母親從未接觸過英文,成串的英文字對她而言,有如外星人的文字,讓她感到非常陌生,二十六個英文字母 的發音,在她口中更如打結般地念不好。

幾個月後,母親因壓力、血壓 升高而停學了。不服輸的母親向我求救,我將英文班的資料,逐字翻譯成中文拼音,以便母親以母語方式學習英文試題。在沒有壓力的學習環境下,成效很不錯。

為方便老人參加考試,考官去老人協會主試,母親報名去應試。考試的前一天,我搭飛機去父母的住處,第二天早上陪母親上考場,她看來有些緊張;由於她有血壓急驟升高的病史,考官是一名五十歲初頭的男士,考前我陳述母親的健康情況,他允許我的要求,帶著母親的藥物坐在考埸角落等待。

母親回答十幾個問題後,似乎還可以,最後考官要母親寫一個句子:「I live in Houston(我住在休士頓)」;頓時我想可能要砸鍋了,母親唯一會寫的一句是「I have a red car(我有一輛紅車)」。考試完畢,我趨前向考官致謝,心想通過機率不高,然而考官的回應讓我驚喜,他說:「Your mother is very clever, she passed.(妳母親很聰明,她通過考試了)」原來母親不留白,寫下的句子正是「I have a red car」。就在驚險中,母親通過考試,拿到一生中唯一的證書。

看著這張公民證,我回憶起九○年代初,母親學習英語和考試的那段趣事。縱觀母親這一生,有著客家婦女吃苦耐勞、堅毅不屈又不輕易低頭的硬頸精神,家境困難時,她更會開源節流度日。

母親的聰慧機智應變,常在困難關頭時能迎刃而解,我以我的母親為榮,更要將母親這段經歷告知兒女們。