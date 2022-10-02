父母親的美國公民 證書，這兩張連號的證書，被整齊地收藏在透明文件夾裡面，證書上清楚註明兩人的名字和照片，這應該是母親一生中唯一的一張證書了。

母親受過的教育不多，小學五年級後就失學了，十一歲時進入父親家，幫忙種田和家務，再也沒有機會去上學。但母親聰慧好學上進，她陪伴子女念書寫功課時，趁機學了不少知識，閒暇時她更喜愛讀些報章雜誌，增廣見聞。

父母移民美國時，都已是坐六望七的老人，要去考公民，絕非易事。兩人參加老人協會的英文班，父親有些英文底子，還能夠應付；母親從未接觸過英文，成串的英文字對她而言，有如外星人的文字，讓她感到非常陌生，二十六個英文字母 的發音，在她口中更如打結般地念不好。

幾個月後，母親因壓力、血壓 升高而停學了。不服輸的母親向我求救，我將英文班的資料，逐字翻譯成中文拼音，以便母親以母語方式學習英文試題。在沒有壓力的學習環境下，成效很不錯。

為方便老人參加考試，考官去老人協會主試，母親報名去應試。考試的前一天，我搭飛機去父母的住處，第二天早上陪母親上考場，她看來有些緊張；由於她有血壓急驟升高的病史，考官是一名五十歲初頭的男士，考前我陳述母親的健康情況，他允許我的要求，帶著母親的藥物坐在考埸角落等待。

母親回答十幾個問題後，似乎還可以，最後考官要母親寫一個句子：「I live in Houston（我住在休士頓）」；頓時我想可能要砸鍋了，母親唯一會寫的一句是「I have a red car（我有一輛紅車）」。考試完畢，我趨前向考官致謝，心想通過機率不高，然而考官的回應讓我驚喜，他說：「Your mother is very clever, she passed.（妳母親很聰明，她通過考試了）」原來母親不留白，寫下的句子正是「I have a red car」。就在驚險中，母親通過考試，拿到一生中唯一的證書。

看著這張公民證，我回憶起九○年代初，母親學習英語和考試的那段趣事。縱觀母親這一生，有著客家婦女吃苦耐勞、堅毅不屈又不輕易低頭的硬頸精神，家境困難時，她更會開源節流度日。

母親的聰慧機智應變，常在困難關頭時能迎刃而解，我以我的母親為榮，更要將母親這段經歷告知兒女們。