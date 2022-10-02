《老物件情懷》雙獅戲球菸灰缸

雙獅戲球菸灰缸。

自從我有記憶起，看見廟宇前、園林或民間大宅院的門口，都會擺放一對石獅子，鬈髮巨眼，揚著頸張開大嘴，嘴裡含著一粒球，尖爪強勁有力，五官誇張逗趣，形象不盡相同。造型較溫柔的，令人喜愛，也有造型凶猛的石獅，威風凜然。

父親退休 後，有個好友送給他一個半圓形石雕的雙獅戲球菸灰缸，盤底上行刻著「新光人壽」，下行有「七十五年度英雄宴紀念」的細字，猜測可能是新光人壽用來做績優獎的贈品，想必不少人也獲此雙獅戲球的菸灰缸。

這個菸灰缸高三點五吋、寬六吋，缸高約半吋，重量兩磅，拿起來很沉重，背底部有很多條整齊的淺溝彎紋。雙獅一大一小張開著大嘴，正面凝視對方，大獅子雙腳勾住球的上方，小獅子雙腳扶著球，雄勁有力，尾巴都翹得高高的，神靈活現立在菸灰缸邊。刀工處處留痕卻又條紋分明、深淺有致、色古樸雅 ，讓人捨不得拿來當菸灰缸，只當藝術品賞玩。

父親愛好書法 ，閒暇時也愛讀經書及勵志格言，一生滴酒不沾，唯一的嗜好是愛園藝及抽菸。每當父親揮毫前，總會燃一根菸助興。從有記憶起，逢年過節時，客廳桌上總是堆著父親至交好友送來一疊疊的紅紙，有亮光平滑或閃著金點的，等著父親揮毫成為春聯。那個年代在鄉下還沒有人賣春聯，父親只好義務代勞，幫了忙又讓自己有成就感，何樂而不為。

退休後，父親更勤練書法，雖未拜師習藝，卻自成一格。猶如風捲雲舒，呈現出靈動飛舞的氣勢，把練書法當成修身養性，這個雙獅戲球菸灰缸就一直擺放在他的書桌上。

父親曾經花了不少時間書寫「修身齊家」的大橫幅，他也耐心畫五、六百個細格子，書寫了幾幅「朱子家訓」 ，送給在台灣的三個姊姊及小妹。我身在海外無緣得到父親的墨寶，卻意外地擁有他珍藏的雙獅戲球菸灰缸。

這個雙獅戲球菸灰缸放在我書法桌上，已經好多年了，雖然留下幾處不小心被父親香菸燒灼的痕跡，但仍不損雕工之美。由菸灰缸上刻的「七十五年度英雄宴紀念」的字樣，掐指一算至今也有三十六年的歷史了，對雕石與雕法一無所知的我，卻如獲至寶。

菸灰缸下水清洗並不會褪色，沒有裂痕也看不出拼湊之處，應該是用整塊石材雕成的。菸灰缸穩重、渾厚又紮實，真是巧奪天工，色澤呈深褐色、觸摸時平滑又舒服，不知是原色或已經上了色，完全看不出來。

「自古寶劍贈英雄，紅粉送佳人」，這禮物真的是送對了人，菸灰缸陪伴了父親退休後的大半人生，依然完好如初，想必父親生前一定很愛護珍惜。感謝贈送者，讓我有緣擁有父親的雙獅戲球菸灰缸，見識到台灣石雕匠師化「石」成瑞獸的藝術功力。