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《老照片說故事》也談實習老師

文、圖／劉良昇
作者小學同班同學與三位實習老師合影留念。
作者小學同班同學與三位實習老師合影留念。

我自四歲時，進入當時的台灣省立屏東師專附屬國民小學（簡稱屏師附小）幼兒園小班就讀，直到小學六年級畢業。

屏師附小校如其名，主要功能之一是提供師專生實習的最佳便捷場所，當時師專招收優秀的初中畢業生，施以五年的師資養成教育，畢業後再分發到各國民小學，作育英才，培養國家棟梁。

附小的同學，對於身著制服從師專過來的「大同學」，一律以老師視之，雖然大家心知肚明他們都是至多二十歲的實習老師。實習老師約在師專三年級時，就會在早上七時半到附小各班去和同學說故事，藉以培養老師在講台上的掌控能力和優雅台風。

這些熟面孔，在兩年後升為師專五年級畢業班時，大約在下學期的三月、四月間，就會在附小展開重頭戲「六周實習教學」。這段期間，有一名「實習校長」引領大家主持朝會升旗典禮；我們原來的班級導師和各科任課老師，全部都退居二線，坐在教室後面督課評鑑，也趁機稍微忙裡偷閒。

我應該在附小經歷了六屆不同的實習老師，對於前五屆的實習老師，沒留下太多印象。直到小學六年級心智較成熟，二十歲的應屆師專畢業班大同學，和我等十二歲的附小畢業班小同學，經過六周朝夕相處，已經互動出深厚感情；而且相較於我們的原班級老師，實習老師更有鄰家大哥哥或大姐姐的親切和藹，所以分離前彼此離情依依。

分發到我們六年丁班的三名實習老師是林老師、曾老師和蘇老師，和我們班上三十八人，利用最後一周相處時光，在附小校園多處角落合影留念（見圖）。三名老師還在我們個人準備的畢業紀念冊上，一一留下個人照片和祝福之語互道珍重，所以老師的倩影，經過這些畢業紀念品的媒介，一直伴隨在我們腦海之中。

去年年底，同班小杜同學突然發起尋找六年丁班實習老師的活動，透過同學們動用小學教育界的人脈，還在臉書上肉搜，竟然成功地找到兩名實習老師。小杜同學還以視頻連線，安排大家和林老師通話，縱然經時間催化，視頻那端的林老師已不復見「雙十年華」時那般英姿煥發；不過我們這些年逾半百的「老學生」，還有機會和已自教育界退休的當年「實習老師」四十年後首次線上相聚，自然重溫起兒時的天真浪漫。

謹祝福「前」實習老師們和「老」同窗們，保持身心健康愉快，只要留得青山在，大家必將有機會相聚，再續前緣。

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