安然大姊的兩岸人生（上）

我的大姊年長我八歲，她於六○年代中期自醫學 院畢業，經國家統一分配，從華東去了四千里外的西南某軍區總醫院工作。本文要說的是大姊夫的大姊安然，為了區分，我稱呼自己的大姊為大姊，對大姊夫的大姊則稱安然大姊。

大姊結婚那年我還在讀初中，趕上文革停課，全國大串聯，我與同學在一九六七年初去了北京 後意猶未盡，返程時途徑徐州，站內停車時看到旁邊同時停著一輛去成都的直達車。反正當時學生搭火車也不要買票，我靈機一動，糊塗膽大上了去成都的火車，想見我大姊，還想從成都再去重慶，看看小說「紅岩」中提到的渣滓洞集中營。

大姊那時剛結婚不久，大姊夫是某軍區空軍地勤的機械師，我不知道在春節期間，大姊要隨姊夫一起回去他的四川綿陽老家，與他母親及安然大姊全家人一起過年。我去了，他們也不方便更改原來的計畫，反正人多熱鬧，乾脆帶我一起去。

這一趟綿陽之行，讓我了解大姊夫一家的故事。安然大姊給我的第一印象就是美得出眾，當時感覺她就像電影「永不消逝的電波」裡的女演員，說話輕言慢語，待人親切周到。剛到綿陽那天，她親自給我們準備洗腳水，看到我的襪子有破洞，第二天就去買了一雙我從未穿過、當時很稀罕又很貴的尼龍襪，讓我和大姊都印象深刻。

大姊夫是他們四姊弟中排行最小的一個，也是唯一男孩。大姊夫的爺爺是鄉紳也是鎮長，家境優渥；父親從小受教育，後來進四川大學政法系學習，受新思潮影響而思想激進，在大二時成為共產黨的地下黨員。盧溝橋事變後，他父親積極組織抗日救亡活動，被叛徒出賣進了監獄，於一九三九年底死在獄中。

禍不單行，沒過多久，大姊夫的爺爺又被土匪打死了。當時大姊夫還不到兩歲，他那二十多歲、沒有文化的裹小腳母親，帶著四個兩至八歲的孩子，靠族人幫著變賣田產度日。家裡沒了男丁主事人，加上天災人禍戰亂匪盜禍害，生活每況愈下，最困難時揭不開鍋。大姊夫的母親經歷由奢到窮，曾幫人縫補漿洗貼補家用。

日子實在活不下去，大姊夫的大姊和二姊分別在十五、六歲時，就經人說媒嫁人了。「嫁漢嫁漢，穿衣吃飯」，家中無米下鍋，無奈把女兒嫁出去讓她們討個活路，也指望她們在有可能的情況下，幫襯一下母親和年幼的弟妹。生活所迫，無奈之舉，多少眼淚屈辱，往事不堪回首。

安然大姊一生嫁過三次，第一次是嫁給一個國民黨軍官做小，婚後軍官很少有機會回家，安然大姊雖然不至挨餓，大老婆給的氣可沒有少受。沒過兩年，軍官死在戰場，安然大姊那時還不到十八歲；她沒有孩子，分不到家產，沒有生活來源，只好回娘家與母親一起給人幫工，勉強度日。

所幸一九四九年戰爭結束，社會秩序得到整頓，新政權百廢待興，安然大姊年輕有文化，能歌善舞又會彈琴，被安排當了幼兒園老師，從此生活有了保障。她在工作中結識一名中學體育老師，兩人結為連理，夫妻恩愛共同生活三十年，育有一兒一女，日子過得很舒心。

但三十年後，在八○年代初，該體育老師不幸罹癌，不到六十歲時便病故，安然大姊在五十二歲時，再度成為寡婦。安然大姊經歷了幼年喪父，家境由富變窮，未成年就輟學嫁人並很快喪夫，以為自己的命比母親還苦。

安然大姊的母親二十七歲就守寡，經歷千辛萬苦養大四個孩子，又接著照顧兒女家的孩子，一生未再嫁人。可是安然大姊比母親做寡婦時還小十歲，連孩子也沒有。所幸後來遇到體育老師，讓她有了三十年舒適的家庭生活和一對兒女。

本想自己苦也吃了，罪也受了，福也享了，這輩子就這樣了，就等五十五歲退休 後，學母親跟兒女輪流住度過餘生，這一生也算值得了。

➤➤➤安然大姊的兩岸人生（下）