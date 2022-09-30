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看白戲

傅觀成

七十多年前，我十一、十二歲時，每天下課回家丟了書包，便去對門南京大戲院看白戲；看白戲是南京家鄉口語，意思是不買票進劇場看戲。那時南京大戲院的經理余繩坤，是我家的房客，我只要向收票員說「是去找余老闆的」，他便讓我無票入場。日場觀眾稀少，他能通融讓我這小孩子進場，應是原因之一。

我從小常年浸潤在京劇中，自然成了個戲迷。記憶最深刻的有兩個知名演員，一個是紅生李桐春，人稱「活關公」，他嗓音嘹亮雄渾，聲振屋瓦，出場時威風凜凜。另一個是青衣趙曉嵐，當時她大約十八歲，已是菊壇祭酒，是南京大戲院的旦角台柱。那時，夏天晚飯後我常在大門外乘涼，會看到花樣年華的她，身著藍色陰丹士林旗袍，從大中橋方向姍姍走來，端莊嫻雅，儀態萬方，似乎比她晚場上戲時還美，把我這戲迷小男生看呆了。

我看過她演出的貴妃醉酒、御碑亭、蘇三起解等骨子老戲，她在嚴守京戲的制式表演中，加入哀、喜、怒、怨情緒，因此演出動人極了。我在南京過了三、四年安定的日子，國共戰事起，風雲變色；一九四九年我隨家遷台，讀完大學後乘著出國的浪潮，一九五七年來美留學。十年磨一劍，一九六七年我終於修成正果，得了一個州立托雷多大學土木系教授的職位，安定下來。

但在托雷多城，竟是個寸草不生的中華文化沙漠地帶，連一塊豆腐都買不到，哪裡會有京戲給戲迷看？直到七○年代，承蒙台灣友人寄來十餘卷京劇卡式錄影帶，才讓我過足了戲癮。其中有一卷是麒麟童演的「坐樓殺惜」，看到最後，銀幕上才出現了演員表，宋江的演員是周信芳，閻惜姣的演員是趙曉嵐。天啊！竟然是趙曉嵐，我再仔細看，真的是她，當時內心激動，真像和闊別數十年的老友意外相逢。

日前，在網上查閱名人訊息，趙曉嵐在中國早奠定了京劇大師的地位，成為上海京劇院的教師。文革期間，她曾受到殘酷迫害，致使心臟移位，不能登台。一九九一年，以芳齡六十四歲辭世。一代伶人香消玉殞，再也看不到她在舞台上的精湛演出，我在童稚期間年年看白戲，記憶中，她留下的音容笑貌卻歷久彌新。

京劇 劇場

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九子∕圖

等等吧，等等吧

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超人氣

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