《老照片說故事》父母的結婚照

作者父母的結婚照。

父親的襯衫、領帶、西裝，母親的絲巾、棉襖、鈕扣，中西合璧的搭配，透過黑白顏色與光影，看得出優良的面料質地；還有別在胸前的兩朵胸花，也是那麼的好看精緻，如此美麗。這是一張我父母的結婚照，拍攝時間一九六五年初，地點是位於上海市中心南京路上的國際照相館。

我手邊還有一張他們的結婚證，時間是一九六四 年七月一日，由此推斷五十八年前，父母登記結婚後，就開始籌備結婚的基本事宜，例如拍照、添置衣物以及家用必需品。

他們的新婚蜜月旅行去了蘇州，一對新人站在中式園林的月洞門前拍了一張全身照；那張照片上，父親穿著襯衫和西褲，西褲的褲線垂順筆挺，母親的圓領短袖外是一件合身的鉤花短袖外套，裙子素雅飄逸。和結婚照一樣，用現在的詞描述是顏值在線、盡顯時尚 。

那年結婚，一張政府開具的結婚證、一張相館裡拍的半身結婚照、一張蜜月旅行時的全身照，三張紙代表著一個家庭的開始。

結婚照的著裝是中西合璧，日常生活中則是南北共處。父親出生東北，母親則是土生土長的上海人，婚後迎來的是柴米油鹽醬醋茶，琴棋書畫詩酒花成了點綴的奢侈品；是年復一年的真實平淡，是沉悶年代裡的安身為樂，歷經了雨雪風霜、臘盡春回的悠悠歲月；也是長達五十八年，南北相互磨合適應的生活歷程。

如今再看這結婚照，這麼多年後幾乎沒有泛黃，從貼在老式相冊的硬紙頁上，到後來取下插入新相冊的透明塑料袋中，僅有的一張照片，看到了那淺淺一笑後的堅定，譜寫出的飽滿人生。

相比現在那些為結婚而拍上幾百張、幾個系列的各種造型，那年代父母的結婚照，簡單又純粹，令人回味與追憶。