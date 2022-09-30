我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

《老照片說故事》父母的結婚照

文、圖／瑞雪
作者父母的結婚照。
作者父母的結婚照。

父親的襯衫、領帶、西裝，母親的絲巾、棉襖、鈕扣，中西合璧的搭配，透過黑白顏色與光影，看得出優良的面料質地；還有別在胸前的兩朵胸花，也是那麼的好看精緻，如此美麗。這是一張我父母的結婚照，拍攝時間一九六五年初，地點是位於上海市中心南京路上的國際照相館。

我手邊還有一張他們的結婚證，時間是一九六四年七月一日，由此推斷五十八年前，父母登記結婚後，就開始籌備結婚的基本事宜，例如拍照、添置衣物以及家用必需品。

他們的新婚蜜月旅行去了蘇州，一對新人站在中式園林的月洞門前拍了一張全身照；那張照片上，父親穿著襯衫和西褲，西褲的褲線垂順筆挺，母親的圓領短袖外是一件合身的鉤花短袖外套，裙子素雅飄逸。和結婚照一樣，用現在的詞描述是顏值在線、盡顯時尚

那年結婚，一張政府開具的結婚證、一張相館裡拍的半身結婚照、一張蜜月旅行時的全身照，三張紙代表著一個家庭的開始。

結婚照的著裝是中西合璧，日常生活中則是南北共處。父親出生東北，母親則是土生土長的上海人，婚後迎來的是柴米油鹽醬醋茶，琴棋書畫詩酒花成了點綴的奢侈品；是年復一年的真實平淡，是沉悶年代裡的安身為樂，歷經了雨雪風霜、臘盡春回的悠悠歲月；也是長達五十八年，南北相互磨合適應的生活歷程。

如今再看這結婚照，這麼多年後幾乎沒有泛黃，從貼在老式相冊的硬紙頁上，到後來取下插入新相冊的透明塑料袋中，僅有的一張照片，看到了那淺淺一笑後的堅定，譜寫出的飽滿人生。

相比現在那些為結婚而拍上幾百張、幾個系列的各種造型，那年代父母的結婚照，簡單又純粹，令人回味與追憶。

六四 時尚

上一則

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

下一則

黃紅心奇異果

延伸閱讀

兒子裝傻賴帳 山東翁討「帶孫費」…法官判付2萬

兒子裝傻賴帳 山東翁討「帶孫費」…法官判付2萬
吳姍儒宣布懷孕了 吳宗憲開心當外公

吳姍儒宣布懷孕了 吳宗憲開心當外公
妙齡女求職慘遭色男迷昏摸胸 還被拍成影片

妙齡女求職慘遭色男迷昏摸胸 還被拍成影片
魂斷九一一（七）

魂斷九一一（七）

熱門新聞

倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02
本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（下）

2022-09-25 02:02
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)

拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

2022-09-23 20:41
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)

他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬

2022-09-24 23:30
九子∕圖

等等吧，等等吧

2022-09-27 02:02

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有