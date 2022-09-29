《老照片說故事》霧社先鋒戰鬥營

當年筆者參加先鋒戰鬥營，把蛇放在脖子上。

記得我少年時，在台灣參加由救國團舉辦的「霧社先鋒戰鬥營」，當時並不知道霧社在哪裡？也不曉得戰鬥營要做什麼？只知道救國團為年輕學子們辦的活動都很好玩，而且搶手活動早就一位難求，我能夠參加這個戰鬥營，是因為有人臨時不能去。

那天到達大操場，輔導員第一件事就要我們喝「五毒湯」，湯是由蜘蛛、蠍子、毒蛇、蜈蚣、蜜蜂等五種毒蟲調製而成。據說山區毒蟲很多，喝下去之後就天不怕地不怕，強身又健骨。每人只能分配到一小口，湯汁黑黑臭臭的，不怎麼好喝。

接下來幾天，就是訓練野地生存、攀岩、吊走繩索以及烤蛇吃。其中我記得走繩索最刺激，基本上就是兩條粗繩繫在兩個山頭，繩索吊於山谷。繩索一條踩在腳下，另外一條用手抓著，慢慢地從這座山頭橫走到那座山頭，唯一的安全裝置就是有一條細繩綁在腰部。

因為台灣山區潮濕，所以經過多人的跨越，繩索潮濕後便開始鬆垮，因此走在繩索上就會前後搖擺、上下晃動。我記得有一個女學員在空中當場昏倒，我們在山下看著她，心想該怎麼辦？以為會有直升機來救她，沒想到最後還是靠輔導員及學長走上繩索去把她搖醒，再一步一步牽她回來。

結業前的最後一天，我們還要每人輪流放一條蛇在脖子上，我天生最怕蛇，所以一直遲遲不敢上前。輔導員說，如果不把蛇放在身上，就不能畢業，於是我只好心不甘情不願地照辦；學長叫我不要那麼緊張，如果我緊張，蛇就會更緊張，這話真是一點也幫不了我，最後把蛇掛脖子上大概只有二十秒，同學為我照了這張照片，讓我至今難忘。

這張照片我一直保留著，並且掛在家裡牆上，女兒從小看著這張照片長大，沒想到有一天她去菲律賓旅遊，也與蛇合照，特別寄給我看。女兒還對我說：「媽咪，我的蛇比妳的大得多，我的蛇可以吃了妳的蛇。」讓我哭笑不得。