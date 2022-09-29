女兒十二歲時，即將踏入少女階段，她寫了一封信給我們，讓我們至今難忘，信的內容如下所述：

「一般人相信，初生的嬰兒嚎啕大哭來到世上，因為知道人生苦多樂少。可是你們告訴我，我是睜大了雙眼，仰著頭，滿臉好奇又興奮的表情，好似說：我的父母，我們終於見面了。

我的父母，多麼珍貴的四個字。我的父母就像我的導師、我的守護者、我的指南針。如果我是一株小花，你們是最好的園丁，澆灌、剪裁、予與陽光、遮擋住狂風暴雨 、讓我能根深柢固地挺立，充滿信心、希望地成長。感謝你們為我所做的一切，以往的以及未來的。我需要你們對我的信任、夢想和期望，它們將轉化成我飛翔的翅膀，助我衝刺緊閉的門戶，凌越失去的機會，充滿勇氣和信心。

在我踏出成人階段第一步的此刻，我深知我是多麼幸運，有你們在我身旁，邁著同樣的步伐攜手前往；當我絆倒時，你們會扶持我；當我踟躕膽怯時，你們會輕緩地推動我，輕柔地鼓勵我向前進。你們，我的父母，手持著開啟我心靈的鑰匙。」

轉瞬十多年，女兒走上紅毯，成為人妻。此刻，我的思緒充滿著她成長過程的點點滴滴。

女兒外柔內剛，每逢逆境，能坦然自處。才十個月大，感冒發燒鼻塞，三更半夜我到她的房間探查，只見她躺在黑暗裡，雙手捧著一本書，嘴裡叨念著：「噠、噠、噠、噠」，時不時還會翻書頁，煞有其事的模樣。從這個開端，直到成長，她一向報喜不報憂，總能自個兒沉穩地操作人生之舵。

一歲半時，坐在廚房高腳椅上的她，正津津有味吃著鮭魚土豆泥晚餐，從收音機傳出一個男人的歌聲，吉他彈得尚可，但唱得不甚高明。她一邊吃一邊搖搖頭說道：「嘿嘿嘿，可笑。」如此重複了好幾次，直到我轉了電台。

測驗兒童智商的心理學家告訴我們，她的智商極高，尤其是聽力，甚至超過百分之百的測試圖；心理學家建議我們鼓勵女兒在音樂、語言方面發揮潛力。

我身為女兒的鋼琴老師，以及她老爸身為她的長笛老師，我們早就心裡有數；因為她才兩歲左右，就自組了「一人合唱團」，能放開喉嚨唱上半個鐘頭，包括用中文唱「小星星」、用英文唱電影「真善美」的插曲、用德文唱莫札特的歌劇「巴斯蒂安與巴斯蒂妮」。她的歌聲甜美、咬字清晰、唱腔準確，還能載歌載舞，自編新曲。

然而她沒有走上這條對她而言易於反掌的路途，卻選擇了「公共政策」，因為她希望能直接對社會有所貢獻，為群衆謀福。她一向富有同情心，樂於助人，小小年紀就經常仔細叮嚀我，問道：「妳累了？」「妳有煩惱？」「妳不高興？我唱歌給妳聽？」往往我的學生上完鋼琴課，在走廊上等候家長來接時，她會搬了她的小凳子陪伴著他們，且關心地問：「餓不餓？要不要吃餅乾？」因此許多我的學生成為她的朋友。

從小學開始，老師們紛紛指派她當「助教」，幫助同學們解決疑難、趕上進度，她熱忱地實踐「助人為快樂之本」，沒料到會被好友嫉妒，甚至惡意毀謗。這可能是為何自此以後，她信任、知心的朋友都是男生，我戲稱他們這群志同道合的好友，為「彼得潘」中的溫蒂和迷失的男孩們。

高中畢業典禮，我們坐在台下，仰視著台上溫文爾雅的女兒，代表數百名畢業生致詞。當她說完最後一句：「今天，讓我們俯視以往，瞥它最後一眼，然後仰望無垠的天際，展開羽翼飛向未來，祝福大家旅途平安，起飛。」在熱烈的歡呼、雷動的掌聲裡，我們看到無數含淚的母親們交換著欣慰眼神，望著被擲往上空的數百頂黑帽，好似群鳥驟然展翼齊飛。腦海中浮現的是在海闊天空高飛的女兒，越飛越遠，終於消逝在我們的視野裡。

以後的十載，想像變成事實，女兒跨洋過海，然後在英倫就業 定居。這期間，她的碩士畢業典禮、訂婚慶祝儀式都正值新冠病毒猖獗期，我們只能隔著千山萬水，給予遙遠的祝福。

女兒步入婚姻後，又是一個新的人生階段，我的祝福，是一個母親的叮嚀：「婚姻不是愛情故事的結局，而是培養一份永固情誼的開端，珍惜保護愛情似幼苗，你們要成為最好的園丁，澆灌、剪裁、予與陽光、遮擋住狂風暴 雨、讓它能茁壯健康地成長。」

如果說愛情是友情的昇華，那麼伴侶如果能白頭偕老，則是愛情昇華至友情的頂峰。