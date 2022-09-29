﻿嘉義市區有兩個空軍眷村，日據時代叫「東門町」和「白川町」，是日本 空軍軍官宿舍；國民政府遷台後，「白川町」改稱建國一村，「東門町」改稱建國二村，規畫為空軍四大隊軍士官眷村使用。

我童年時，住在位於嘉義市東區的東門町，那是一塊風水寶地，附近有嘉義市立公園、農林試驗所，空氣清新，草木蓊鬱。

這裡也是學術區，可以說整個東門町被嘉義高中、嘉義商職、華南商職所環繞，不遠處還有縣立中學、蘭潭國中、私立興華中學、嘉華中學。眷村子弟中，男孩多去念軍校，其他多在這些學校就讀，眷村的媽媽們也有不少人，就近在這些學校擔任教職。

不遠處有片山坡高地，當地人稱為「山仔頂」，是陸軍啟民眷村，沿著啟明路走到彌陀路上是嘉義工業學校（多年後該校併入嘉義大學），彌陀路因彌陀寺而起名，因為馬路朝南盡頭有一座彌陀寺，信徒眾多，香火鼎盛。

寺門正對一座吊橋，我們小朋友最喜歡上去試膽量。寺廟院中綠樹遮陽，夏天去玩時不時傳來聲聲蟬鳴，院中種有多棵含笑、桂花，清香撲鼻，還種有大樹菠蘿（Jackfruit），一顆顆比西瓜還大的果實高掛枝頭，當時因為不知是何種植物，沒人敢吃。

過了吊橋還有一段路就是吳鳳鄉，也是吳鳳廟所在地。當時河水潺潺流過，清澈見底，夏日炎炎是孩童戲水消暑之處。如今時移事遷，八掌溪已乾涸，吊橋早已拆除改建大橋，車輛絡繹不絕，是嘉義市通往阿里山 的起點。

東門町宿舍有日式榻榻米房屋，以及遷台後趕建的克難宿舍，我家住的是日式宿舍，有前後院，當時一棟分兩邊，兩戶合住，各有門戶進出。院中花木扶疏，有榕樹、扶桑、牽牛花、夜來香等，還有芒果、蓮霧、桂圓。

庭院中可見蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓穿梭花間飛舞，鳥叫蟬鳴悅耳，現在幾乎絕跡的天牛、螳螂、金龜甲蟲也常在院子出現，儼然就是一本大自然的教科書。

台灣各地眷村早已走入歷史，東門町、白川町也不例外，於二○○五年改建搬遷後先後拆除，並在白川町原址改建國宅，取名經國新城。

二○一五年，我回台灣參加在嘉義舉辦的空小校友會，特別去東門町原址繞了一圈，一片空地暫做停車場，原計畫做紀念館留下的兩、三棟宿舍殘破不堪，仍孤零零地佇立，只能說景物全非。

東門町的一草一木、綠蔭街道、兒時玩伴與歡鬧笑聲，至今仍不時浮現在腦海中。