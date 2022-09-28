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五十多年前的資源回收

顧華

當今世界各地極力推崇舊物資源回收，這讓我想起童年往事。五十多年前我住在老北京胡同裡的家屬院，廢品回收也很常見，但那時對小孩子來說，回收的概念與現在截然不同；小時候「賣廢品」是為了賺點零花錢，用來買糖果零食，沒有現在高大尚的信念，對環境保護的概念更是一無所知。

當年老北京有兩種廢品回收的方法， 一種是廢品回收三輪車走街串巷，車上有數個麻袋用來裝不同的廢品；廢品回收工搖著鈴鐺，胡同裡的小孩聽到鈴聲，就會奔走相告：「收廢品的來了。」於是各家都把自己存放的廢舊物品拿出來。

而另一種是自己拿廢品去收購站，費力又費時。

那些年的牙膏皮可以換錢，家裡用完的美加淨、中華牙膏的牙膏皮，因為是鉛做的，廢品回收站給三分錢一個；有的牙膏皮是鋁做的，只能賣一分錢。晾乾的橘子皮廢品站也收，但必須要完全乾透，一毛二一斤。

我家裡最能賣給廢品站的是舊報紙，因為我父母訂了三份報紙和幾份雜誌，幾個月下來就有多半尺厚的舊報紙雜誌，每次都能賣到差不多一塊錢，夏天就用這錢去買冰棍，冬天去買牛奶糖。

舊瓶子和碎玻璃也都可以賣錢，但把碎玻璃拿給廢品收購站很不容易。家裡有一個破洞的舊臉盆，玻璃瓶和碎玻璃都放在裡面，玻璃很沉，一盆玻璃可以換幾毛錢。

印象最深的是吃剩下的豬骨頭。六○年代，我家有一個保母尉大媽，出身貧寒，很會節省度日。當年的副食品店都沒有冰箱，她上午有時間會去副食品店，送貨的三輪車會送來當天賣的半扇新鮮豬肉，賣肉師傅剃去骨頭，尉大媽會在旁邊等待，豬肉一斤九毛錢、排骨四毛五、脊骨（腔骨）三毛、大棒骨一斤八分錢。

各家買豬肉每月都有定量，要憑證購買，但豬骨頭不需要票，先到先買。尉大媽會把大棒骨都買下，大概有五、六斤，裝在隨身攜帶的塑料網兜裡拎回家；她把骨頭洗乾淨，加入佐料煮一鍋骨頭湯，然後把骨頭撈出來給我和弟弟啃骨頭。

尉大媽常常抱怨賣肉師傅工作太認真，把骨頭上的肉剃得太乾淨了，她再把長骨頭用錘子砸斷，告訴我們骨頭裡的骨髓還可以再熬一鍋湯，最後把骨頭撈出來晾乾，賣給廢品收購站，收購價格也是八分錢一斤。近幾年在美國高檔超市比如全食（Whole Food）有賣裝瓶的骨頭湯（Bone Broth），價格不菲，也讓我回憶起童年的經歷。

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