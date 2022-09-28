上世紀七○年代初，不知什麼原因，我的東北家鄉出現了大眾眼疾「紅眼病」，我們一家七口無一倖免，度過了一段眼睛紅腫疼痛、痛苦的難耐時光。

紅眼病又稱急性或亞急性細菌性結膜炎，多發生在春、秋兩季，具有較強的傳染性。

父親率先染上紅眼病。是時，父親在家鄉的建築安裝企業當管工，隨單位長期駐紮一家大型石油 廠區，履行為油廠生產設備檢修與維護職責。父親單位共有一百多名職工，辦公室與休息室均十分簡陋，其中兩間男女浴池更是狹小、灰暗。

一日下班回家，父親告訴母親：「我眼睛特別難受，可能是被得紅眼病的工友傳染了。」於是父親開始滴眼藥水，抹眼藥膏。在廠礦很抓革命促生產的年代，第二天早晨，父親依然戴上一副墨鏡上班去了。

我清楚記得父親的疾患，讓全家人先後中招，先是母親，跟著是年幼的弟弟妹妹，我是最後一個被傳染。

恰巧這時候，學校包場觀看解禁 電影「小兵張嘎」，我欣喜若狂跟隨觀看，殊不知，乾澀的眼睛在近兩個小時黑暗中，聚光凝視盯看銀幕的移動，加劇了紅眼病症狀。

走出電影院 ，我感覺雙眼更加畏光與脹痛，無奈之下，我啟用一管新眼藥水及藥膏。白天隔幾小時點一次眼藥水，夜晚入睡前在眼部塗抹眼藥膏。

沒想到，第二天早晨起床，晾乾的眼藥膏竟把雙眼糊住了，怎麼用力睜也沒弄開，最後潤了幾次清水，兩眼才逐漸睜開一條縫，但眼角處依然充血，眼眶紅腫得像兩個大櫻桃。不得已，向老師告了病假，在家安心靜養。

其實，紅眼病只是季節性傳染病，治療方法不外乎以下三點：一是點上抗生素滴眼液、眼藥膏。二是不用患者接觸過的洗漱用具。三是注意衛生，勤洗手，不亂揉眼睛。依據上述方法，經過五天不停上藥，自我調理，我的紅眼病終於逐漸痊癒。